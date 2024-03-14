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Бундестаг отверг проект резолюции с требованием поставки ракет Taurus

Бундестаг отверг проект резолюции с требованием поставки ракет Taurus - 14.03.2024, ПРАЙМ

Бундестаг отверг проект резолюции с требованием поставки ракет Taurus

Бундестаг вновь проголосовал против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T14:58+0300

2024-03-14T14:58+0300

2024-03-14T14:58+0300

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БЕРЛИН, 14 мар - ПРАЙМ. Бундестаг вновь проголосовал против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщила председатель нижней палаты немецкого парламента."За проголосовали 495, против – 190. 5 воздержались", - отметила она.Отмечается, что в ходе голосования, голоса отдавались за или против рекомендации комитета бундестага по внешней политике не принимать проект резолюции оппозиции.Ранее Блок ХДС/ХСС выразил намерение вынести этот вопрос на голосование после неудачи в феврале. Однако прежний проект резолюции был отклонен Бундестагом в пользу нового проекта, представленного фракциями правящей коалиции - СДПГ, СвДП и "зелеными".Новый проект резолюции требует от правительства Германии начать поставки на Украину систем оружия дальнего радиуса действия для ударов по стратегическим объектам в России. Однако, конкретные поставки ракет Taurus там не упомянаются.Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.Российская сторона заявляла, что подобные поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и становятся законной целью российской армии.

https://1prime.ru/20240313/germany-846260923.html

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германия, украина, taurus, новости