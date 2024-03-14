https://1prime.ru/20240314/yadernoe-846302345.html

В Кремле указали на нежелание Запада понимать слова Путина о ядерном оружии

В Кремле указали на нежелание Запада понимать слова Путина о ядерном оружии - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле указали на нежелание Запада понимать слова Путина о ядерном оружии

На Западе сознательно опустили сказанные Владимиром Путиным слова о том, что ему не приходило в голову использовать тактическое ядерное оружие в ходе СВО,... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T13:01+0300

2024-03-14T13:01+0300

2024-03-14T13:01+0300

владимир путин

сша

дмитрий песков

ядерное оружие

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. На Западе сознательно опустили сказанные Владимиром Путиным слова о том, что ему не приходило в голову использовать тактическое ядерное оружие в ходе СВО, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал реакцию Белого дома на интервью главы российского государства журналисту Дмитрию Киселеву, где речь шла, в частности, об условиях, когда ядерное оружие может быть применено. По словам Путина, Россия готова к ядерной войне. При этом о самой такой возможности он сказал: "Не думаю, что здесь все несется так в лоб". По словам российского лидера, страна готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проинформирован об этом интервью, а высказывания в части ядерных сил в Вашингтоне сочли безответственными.Песков расценил такой подход как "совершенно преднамеренное выдергивание из контекста". "Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было. Он отвечал, во-первых, на вопросы журналиста и были именно вопросы журналиста, а не какие-то специальные заявления", - отметил прес-секретарь российского президента.Он напомнил, что Путин называл в интервью причины, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия, причем эти причины изложены в официальных и известных во всем мире документах."Более того, например, все сознательно на Западе опустили слова, что никогда и не приходило в голову применять, например, тактическое ядерное вооружение, несмотря на различные ситуации, которые складывались в ходе боевых действий", - добавил Песков.То, как комментируют слова президента, свидетельствует о нежелании слышать, подчеркнул он. "Поэтому да, это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрировано наблюдали давно и особенно в последние два года", - сказал пресс-секретарь главы государства.

https://1prime.ru/20240313/846252112.html

сша

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владимир путин, сша, дмитрий песков, ядерное оружие