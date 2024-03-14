https://1prime.ru/20240314/zakharova-846290456.html
Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России
Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России - 14.03.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России
После того как Европарламент объявил, что не намерен ни наблюдать за выборами президента России, ни комментировать процесс, он не вправе потом делать какие-либо | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:30+0300
2024-03-14T09:30+0300
2024-03-14T09:30+0300
европарламент
мария захарова
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. После того как Европарламент объявил, что не намерен ни наблюдать за выборами президента России, ни комментировать процесс, он не вправе потом делать какие-либо заявления на сей счет, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова."Европарламент официально заявил, что не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты. Все запомнили? Я - да", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Захаровой, такая позиция не дает права впоследствии делать какие-либо заявления."Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы", - подчеркнула она. Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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европарламент, мария захарова
Европарламент, Мария Захарова
Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России
Захарова: Европарламент после своего заявления уже не вправе судить о выборах в России
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. После того как Европарламент объявил, что не намерен ни наблюдать за выборами президента России, ни комментировать процесс, он не вправе потом делать какие-либо заявления на сей счет, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Европарламент официально заявил, что не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты. Все запомнили? Я - да", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, такая позиция не дает права впоследствии делать какие-либо заявления.
Посла США вызвали в МИД России
"Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы", - подчеркнула она.
Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.