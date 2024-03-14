https://1prime.ru/20240314/zakharova-846320970.html

Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском

Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском - 14.03.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском

Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T20:11+0300

2024-03-14T20:11+0300

2024-03-14T20:11+0300

политика

мария захарова

россия

европа

жозеп боррель

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав Украину "поднять белый флаг", папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал"."Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Захарова подчеркнула, что Запад подлым образом перекладывает с себя ответственность на Украину, которая и так является "жертвой западных безумных интриг"."А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул, "именно коллективный Запад"", — заключила она.Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, Боррель назвал Европу "садом", а окружающий ее мир – "джунглями", грубо вторгающиеся в отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться.Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian.

https://1prime.ru/20240314/borrel-846303948.html

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мария захарова, россия, европа, жозеп боррель