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Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском - 14.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском
Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T20:11+0300
2024-03-14T20:11+0300
политика
мария захарова
россия
европа
жозеп боррель
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав Украину "поднять белый флаг", папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал"."Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Захарова подчеркнула, что Запад подлым образом перекладывает с себя ответственность на Украину, которая и так является "жертвой западных безумных интриг"."А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул, "именно коллективный Запад"", — заключила она.Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, Боррель назвал Европу "садом", а окружающий ее мир – "джунглями", грубо вторгающиеся в отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться.Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian.
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мария захарова, россия, европа, жозеп боррель
Политика, Мария Захарова, РОССИЯ, ЕВРОПА, Жозеп Боррель
20:11 14.03.2024
 
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском

Захарова назвала слова Борреля о папе Римском пощечиной от ЕС Святому Престолу

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав Украину "поднять белый флаг", папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал".
"Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Жозеп Боррель
"Зашел в сад, куда не звали": Боррель не согласился с папой Римским
13:54
Захарова подчеркнула, что Запад подлым образом перекладывает с себя ответственность на Украину, которая и так является "жертвой западных безумных интриг".
"А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул, "именно коллективный Запад"", — заключила она.
Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, Боррель назвал Европу "садом", а окружающий ее мир – "джунглями", грубо вторгающиеся в отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться.
Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian.
 
ПолитикаМария ЗахароваРОССИЯЕВРОПАЖозеп Боррель
 
 
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