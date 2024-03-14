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Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском - 14.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском
Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T20:11+0300
2024-03-14T20:11+0300
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав Украину "поднять белый флаг", папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал"."Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Захарова подчеркнула, что Запад подлым образом перекладывает с себя ответственность на Украину, которая и так является "жертвой западных безумных интриг"."А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул, "именно коллективный Запад"", — заключила она.Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, Боррель назвал Европу "садом", а окружающий ее мир – "джунглями", грубо вторгающиеся в отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться.Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian.
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мария захарова, россия, европа, жозеп боррель
Политика, Мария Захарова, РОССИЯ, ЕВРОПА, Жозеп Боррель
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском
Захарова назвала слова Борреля о папе Римском пощечиной от ЕС Святому Престолу
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Такой пощечины Святой Престол не получал никогда, прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав Украину "поднять белый флаг", папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал".
"Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Зашел в сад, куда не звали": Боррель не согласился с папой Римским
Захарова подчеркнула, что Запад подлым образом перекладывает с себя ответственность на Украину, которая и так является "жертвой западных безумных интриг".
"А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул, "именно коллективный Запад"", — заключила она.
Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, Боррель назвал Европу "садом", а окружающий ее мир – "джунглями", грубо вторгающиеся в отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться.
Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian.