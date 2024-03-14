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Россия сократила импорт жемчуга
Россия сократила импорт жемчуга - 14.03.2024, ПРАЙМ
Россия сократила импорт жемчуга
Россия по итогам прошлого года импортировала природного и культивированного жемчуга в 3,4 раза меньше, чем 10 лет назад - на общую сумму 818 тысяч долларов, при | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:49+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала природного и культивированного жемчуга в 3,4 раза меньше, чем 10 лет назад - на общую сумму 818 тысяч долларов, при этом количество экономик, откуда приезжала драгоценность, сократилось с 7 до 4, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.Так, по итогам 2023 года Россия импортировала жемчуга на почти 818 тысяч долларов, что в 3,4 раза меньше 2,8 миллиона долларов десятилетней давности.Главным поставщиком жемчужин в прошлом году стала Армения, которая только за 10 месяцев экспортировала их на 390 тысяч долларов, а в пересчете на весь год - это около 468 тысяч. Также в 2023 году Москва закупала жемчуг у Китая - на 239 тысяч долларов, Таиланда - на 107 тысяч и Гонконга - на 82 тысячи. Таким образом, число поставщиков жемчужин за 10 лет сократилось до четырех с семи экономик в 2013 году. Тогда ими были Франция, Китай, Япония, Швейцария, Гонконг, Таиланд и Германия.При этом Францию, Китай, Японию, Гонконг, Таиланд, Германию и Швейцарию раньше можно было назвать постоянными поставщиками жемчуга в Россию. Но по ряду стран произошли изменения - в 2022 году Россия отказалась от французского и немецкого жемчуга, в 2020 году - от японского, а из Швейцарии поставки, объемы которых начиная с 2014 года были очень маленькими, прекратились в 2023 году.В 2017 году Россия начала покупать перламутровую драгоценность у Армении. Каждый год суммы импорта выходили разными и варьировались от 2,5 тысячи долларов до 1,5 миллиона долларов в год.
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россия, новости, драгоценные камни
РОССИЯ, Новости, Драгоценные камни
Россия сократила импорт жемчуга
Россия за десять лет сократила импорт жемчуга в 3,4 раза
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала природного и культивированного жемчуга в 3,4 раза меньше, чем 10 лет назад - на общую сумму 818 тысяч долларов, при этом количество экономик, откуда приезжала драгоценность, сократилось с 7 до 4, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Так, по итогам 2023 года Россия импортировала жемчуга на почти 818 тысяч долларов, что в 3,4 раза меньше 2,8 миллиона долларов десятилетней давности.
Главным поставщиком жемчужин в прошлом году стала Армения, которая только за 10 месяцев экспортировала их на 390 тысяч долларов, а в пересчете на весь год - это около 468 тысяч. Также в 2023 году Москва закупала жемчуг у Китая - на 239 тысяч долларов, Таиланда - на 107 тысяч и Гонконга - на 82 тысячи. Таким образом, число поставщиков жемчужин за 10 лет сократилось до четырех с семи экономик в 2013 году. Тогда ими были Франция, Китай, Япония, Швейцария, Гонконг, Таиланд и Германия.
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При этом Францию, Китай, Японию, Гонконг, Таиланд, Германию и Швейцарию раньше можно было назвать постоянными поставщиками жемчуга в Россию. Но по ряду стран произошли изменения - в 2022 году Россия отказалась от французского и немецкого жемчуга, в 2020 году - от японского, а из Швейцарии поставки, объемы которых начиная с 2014 года были очень маленькими, прекратились в 2023 году.
В 2017 году Россия начала покупать перламутровую драгоценность у Армении. Каждый год суммы импорта выходили разными и варьировались от 2,5 тысячи долларов до 1,5 миллиона долларов в год.