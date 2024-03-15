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СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города

СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города - 15.03.2024, ПРАЙМ

СДЭК запустил доставку день в день в пределах одного города

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил доставку день в день - небольшие посылки теперь будут доставляться от клиента к клиенту в течение четырех | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T05:19+0300

2024-03-15T05:19+0300

2024-03-15T05:21+0300

россия

сдэк

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил доставку день в день - небольшие посылки теперь будут доставляться от клиента к клиенту в течение четырех часов после оформления заказа, но услуга будет работать в пределах одного города, рассказали РИА Новости в компании. "СДЭК запустил доставку день в день. Теперь посылку можно получить в течение четырех часов после оформления заказа в мобильном приложении. В частности, речь идет о небольших посылках от клиента к клиенту. Такие посылки доставляются без заезда на склад – напрямую от отправителя до получателя", - сказали в компании. Позже там уточнили, что эта функция работает в пределах одного города. Сейчас такая возможность доступна для москвичей. Пока ей могут пользоваться только физические лица для отправлений друг другу, но в ближайшее время эта функция откроется для клиентов интернет-магазинов. СДЭК планирует также запустить услугу в других городах России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Клиент получает сообщение, когда заказ попадает в курьерскую карту, в котором он может выбрать удобное время для доставки. Город доставки разбит на макрозоны, а курьеры забирают заказы с пункта выдачи заказа (ПВЗ), а не с основного склада, что позволяет значительно сократить срок доставки. "Гиперлокальная логистика – это операционный процесс, когда доставка на последней миле осуществляется не с основного склада, а с ПВЗ. Оттуда по небольшому району их развозят курьеры. То есть курьеры прикреплены к ПВЗ, а не к складу. Они успевают приехать за посылками несколько раз за смену, а значит, мы можем сократить общее время доставки до клиента и подстроиться под его график", – прокомментировала руководитель департамента продуктов внутригородской логистики Анна Барсукова.

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россия, сдэк