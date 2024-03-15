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Порт Владивостока в январе-феврале обработал около 131 тыс TEU

Порт Владивостока в январе-феврале обработал около 131 тыс TEU - 15.03.2024, ПРАЙМ

Порт Владивостока в январе-феврале обработал около 131 тыс TEU

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) в январе-феврале обработал почти 131 тысячу TEU, сообщает пресс-служба порта. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T05:56+0300

2024-03-15T05:56+0300

2024-03-15T05:58+0300

экономика

россия

порт владивостока

грузооборот

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) в январе-феврале обработал почти 131 тысячу TEU, сообщает пресс-служба порта. "В феврале Владивостокский морской торговый порт обработал более 60 тысяч TEU, уверенно удерживая лидирующую позицию в России. Всего за два месяца контейнерооборот ВМТП составил 130 816 TEU - на 23% больше, чем у компании на втором месте рейтинга. Наш порт остается главными морскими воротами России в страны Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении. TEU - 20-футовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. В 2023 году торговый порт Владивостока обновил собственный рекорд по годовому контейнерообороту, обработав 859,4 тысячи TEU - на 12% больше, чем в предыдущем году. Общий грузооборот за год составил 13,2 миллиона тонн. Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим транспортно-логистическим хабом России на Дальнем Востоке. Помимо Китая, грузы отправляются в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 135 тысяч TEU.

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россия, порт владивостока, грузооборот