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Ректор Дипакадемии рассказал, когда в мире может возобладать дипломатия

Ректор Дипакадемии рассказал, когда в мире может возобладать дипломатия - 15.03.2024, ПРАЙМ

Ректор Дипакадемии рассказал, когда в мире может возобладать дипломатия

Дипломатия в международных отношениях возобладает тогда, когда западные страны признают центральную роль международного права на основе Устава ООН, равенство... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T06:15+0300

2024-03-15T06:15+0300

2024-03-15T06:16+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Дипломатия в международных отношениях возобладает тогда, когда западные страны признают центральную роль международного права на основе Устава ООН, равенство всех государств на планете и культурно-цивилизационное многообразие мира и присоединятся в этом к мировому большинству, заявил РИА Новости ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко. "Нет сомнений в том, что мы переживаем геополитический перелом. Его основное содержание - закат западной гегемонии, что широко признается, например, тем же (главой европейской дипломатии) Жозепом Боррелем. Процесс этот болезненный и опасный. Гегемония, неоколониализм превратились для стран Запада в способ существования - за счет всего остального мира", - сказал Яковенко. По его словам, "на этот раз им придется признать не только равенство всех государств, но и равенство других, отличных от западной цивилизаций, включая Россию как самобытное государство-цивилизацию". "Признать культурно-цивилизационное многообразие современного мира, которое подавлялось Западом на протяжении веков. Признать равенство ценностей и моделей развития всех цивилизаций, а значит, и отказаться от всякого рода унификаторства и сопровождающего его интервенционизма. Очевидно, что многополярность будет служить и выражением такого цивилизационного многообразия, залогом демократизации и демилитаризации мировой политики", - считает он. По словам Яковенко, основы такого полицентричного миропорядка уже закладываются в целом ряде многосторонних форматов без западного участия, таких как ШОС и БРИКС. "За ними будущее. Это процесс ресуверенизации государств и нормализации межгосударственных отношений на основе международного права, включая центральную роль ООН и ее Совета Безопасности, необратим. Вопрос в том только, когда это поймут в западных столицах и присоединятся к мировому большинству, которое составляет три четверти государств-членов ООН. Вот тогда и возобладает дипломатия", - сказал он. "Хотя опыт поведения стран Запада показывает, что прежде они пытаются найти обходные пути. Так, Черчилль говаривал об американцах, что они всегда примут правильное решение, но прежде перепробуют все остальное. Это относится и к Западу в целом. Так что пока мы находимся на этапе их стратегии действовать методом "проб и ошибок", который дорого обходится всем, в том числе им самим. Но рано или поздно он исчерпает свой ресурс и им придется пройти "сверку с реальностью", - подчеркнул Яковенко. "Тем временем "караван" многополярности идет - в этом состоит смысл нашей двусторонней и многосторонней дипломатии в среде государств незападного мирового большинства", - заключил он.

https://1prime.ru/20240311/846146278.html

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россия, дипломатия, мнение