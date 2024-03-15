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Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России

Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России - 15.03.2024, ПРАЙМ

Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T06:20+0300

2024-03-15T06:20+0300

2024-03-15T07:29+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов. "Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в выборах президента России и перед началом рабочего дня проголосовал в Горно-Алтайске на избирательном участке в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова. Он назвал выборы главным политическим событием страны и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, проголосовать за будущее России, ее безопасность, развитие и процветание", - отметил Максимов. Как сообщают в региональном избиркоме, в пятницу в Республике Алтай открылись все избирательные участки для голосования - 235. Они будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта. Проголосовать на выборах президента России жители региона смогут разными способами: на избирательных участках по месту постоянного жительства, на дому при наличии уважительных причин. Всего в республике зарегистрировано 163 584 избирателя.

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россия, алтай, глава, голосование