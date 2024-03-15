Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240315/846326117.html
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России - 15.03.2024, ПРАЙМ
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T06:20+0300
2024-03-15T07:29+0300
политика
россия
алтай
глава
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168598_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_91624affaefeae38fe99b3e6b19d9b74.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов. "Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в выборах президента России и перед началом рабочего дня проголосовал в Горно-Алтайске на избирательном участке в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова. Он назвал выборы главным политическим событием страны и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, проголосовать за будущее России, ее безопасность, развитие и процветание", - отметил Максимов. Как сообщают в региональном избиркоме, в пятницу в Республике Алтай открылись все избирательные участки для голосования - 235. Они будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта. Проголосовать на выборах президента России жители региона смогут разными способами: на избирательных участках по месту постоянного жительства, на дому при наличии уважительных причин. Всего в республике зарегистрировано 163 584 избирателя.
https://1prime.ru/20240314/elections-846304670.html
алтай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168598_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_a45a1da340684764b826d8665a47079f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алтай, глава, голосование
Политика, РОССИЯ, АЛТАЙ, глава, голосование
06:20 15.03.2024 (обновлено: 07:29 15.03.2024)
 
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России

Глава Республики Алтай Хорохордин проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ 2024
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах президента России и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов.
"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в выборах президента России и перед началом рабочего дня проголосовал в Горно-Алтайске на избирательном участке в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова.
Он назвал выборы главным политическим событием страны и призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки, сделать свой выбор, проголосовать за будущее России, ее безопасность, развитие и процветание", - отметил Максимов.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Шадаев рассказал о масштабном тестировании системы ДЭГ перед выборами
Вчера, 13:59
Как сообщают в региональном избиркоме, в пятницу в Республике Алтай открылись все избирательные участки для голосования - 235. Они будут работать три дня - 15, 16 и 17 марта. Проголосовать на выборах президента России жители региона смогут разными способами: на избирательных участках по месту постоянного жительства, на дому при наличии уважительных причин. Всего в республике зарегистрировано 163 584 избирателя.
 
ПолитикаРОССИЯАЛТАЙглаваголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала