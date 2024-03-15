https://1prime.ru/20240315/846326350.html
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:03+0300
2024-03-15T09:03+0300
2024-03-15T09:03+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью. В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю. Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие. "Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, красноярск, голосование
Политика, РОССИЯ, Красноярск, голосование
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах
Губернатор Красноярского края Котюков проголосовал на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью.
В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю.
Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие.
"Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков.
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.