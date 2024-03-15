Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240315/846326350.html
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:03+0300
2024-03-15T09:03+0300
политика
россия
красноярск
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/20/840432065_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_7345798bb69fed0455d9a80c3c8d5432.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью. В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю. Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие. "Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240315/846326117.html
красноярск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/20/840432065_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3a818c9fb21e9c533a869ed3cae2f9f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, красноярск, голосование
Политика, РОССИЯ, Красноярск, голосование
09:03 15.03.2024
 
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах

Губернатор Красноярского края Котюков проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью.
В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю.
Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие.
"Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков.
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах президента России
06:20
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
ПолитикаРОССИЯКрасноярскголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала