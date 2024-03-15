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Избирательные участки открылись на Урале и в ряде регионов Поволжья

Избирательные участки открылись на Урале и в ряде регионов Поволжья - 15.03.2024, ПРАЙМ

Избирательные участки открылись на Урале и в ряде регионов Поволжья

Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T06:29+0300

2024-03-15T06:29+0300

2024-03-15T06:30+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья. Выборы президента России впервые пройдут в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. УРАЛ В Свердловской области, по данным регионального избиркома, проведение голосования обеспечивают 81 территориальная избирательная комиссия, а также 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий. За процессом голосования будут следить более 8 тысяч общественных наблюдателей и почти 3 тысячи камер. В зоне видеонаблюдения будет находится все помещение для голосования и места хранения бюллетеней. Транслировать сигнал с камер будут на спецпортал и в центр общественного наблюдения в Екатеринбурге – непрерывную трансляцию на видеостене смогут увидеть наблюдатели и все желающие. Также свердловские избиратели могли заранее подать заявку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и механизм "Мобильный избиратель", который помогает проголосовать по месту фактического нахождения. В Челябинской области на выборах президента России откроются 2276 избирательных участков, из них более 1,1 тысячи участков будут оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, 16% избирательных участков региона будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Жители региона помимо обычного волеизъявления могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. По данным избирательной комиссии Курганской области, всего в дни голосования 15 и 16 марта свои двери для избирателей откроют 799 избирательных участков, а 17 марта дополнительно начнут работать пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан. Видеонаблюдение будет организовано на 319 избирательных участках, на остальных будут работать средства видеофиксации. ПРИВОЛЖЬЕ В Пермском крае насчитывается 1,9 миллиона избирателей, из них 770 тысяч человек – в Перми. Им будут доступны все формы голосования, в том числе дистанционный формат. По словам председателя краевого избиркома Игоря Вагина, особое внимание уделено комфорту и безопасности избирателей: все 1459 зданий, в которых располагаются участковые комиссии, обеспечены круглосуточной охраной и оснащены необходимым оборудованием. По данным избиркома Оренбуржья, несколько избирательных участков в регионе начали работу раньше остальных – в 6.00 (4.00 мск). "Избирательная комиссия Оренбургской области приняла такое решение, чтобы смогли принять участие в голосовании отдельные категории избирателей. Так, раньше всех заработают временные избирательные участки на крупных промышленных предприятиях области, в аэропорту, на железнодорожном вокзале. Также в этом числе два постоянных избирательных участка, где голосуют работники Ириклинской ГРЭС", - пояснили РИА Новости в пресс-службе избиркома. Для более чем 1,5 миллиона избирателей в Оренбуржье будут открыты 1511 постоянных и 42 временных избирательных участка. На нескольких крупных участках голосование начнется с исполнения гимна России творческими коллективами. В Башкирии, по данным региональной избирательной комиссии, будет задействовано 3308 избирательных участков. Избиратели со слабым зрением и слепые смогут проголосовать на специализированных участках в Уфе, Стерлитамаке и Белебее. В общей сложности в республике подготовили порядка 3 миллионов бюллетеней для голосования. Традиционно они изготавливаются на русском, на башкирском и на татарском языках. ТЮМЕНСКАЯ МАТРЕШКА Голосование в Тюменской области ведется на 1061 постоянном избирательном участке и девяти временных. Параллельно выборам все три дня в муниципалитетах региона будет проходить фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей", для участников которого будет организована викторина "Люби свой край", главными призами для победителей станут квартиры и машины. В рамках фестиваля на площадках также организуют выступления артистов, продовольственные ярмарки и гастрофестиваль "Гуляй, Масленица!". В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом будут следить более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках в дни голосования будет организовано видеонаблюдение, на 183 - установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме. Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 48 тысяч человек. На Ямале в пятницу открылся 231 участок, 12 из них – на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом. Также ЦИК впервые предложил использовать в двух городах региона дополнительную форму голосования - мобильный автобус. Так, в дни выборов к жителям отдаленных микрорайонов Салехарда и Нового Уренгоя выедут члены участковых комиссий и организуют голосование в специально оборудованном автобусе. Как пояснили РИА Новости в избиркоме, практика с мобильными автобусами была применена лишь один раз на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году, чтобы разобщить избирателей во время пандемии.

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россия, поволжье, м5 "урал", участки, выборы президента рф