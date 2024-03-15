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Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей
Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей - 15.03.2024, ПРАЙМ
Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с выбором президента страны в первый из трех дней голосования, он пришел на избирательный участок с семьей. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T06:32+0300
2024-03-15T06:33+0300
политика
россия
выборы президента рф
хабаровский край
михаил дегтярев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с выбором президента страны в первый из трех дней голосования, он пришел на избирательный участок с семьей. "Сегодня на свой избирательный участок пришел с семьей. Участие в голосовании в полном составе – наша традиция. Мне приятно, что моя семья с миллионами наших людей выбирает национального лидера, что мы сплотились вокруг России, нашей Армии, наших национальных проектов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас "на нашу активность равняется вся страна". Губернатор призвал всех жителей Хабаровского края показать, что дальневосточники "надежны не только в труде и в бою, но и в демонстрации своего конституционного суверенного права самим выбирать свое будущее". В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. Как сообщил РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Оно длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 миллион 5 тысяч 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек). Всего тогда на пост главы государства было зарегистрировано восемь кандидатов. Наибольшее число в крае проголосовали за Владимира Путина - 65,78% (426 385 человек).
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россия, выборы президента рф, хабаровский край, михаил дегтярев
Политика, РОССИЯ, Выборы президента РФ, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
06:32 15.03.2024 (обновлено: 06:33 15.03.2024)
 
Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей

Глава Хабаровского края Дегтярев прибыл на избирательный участок с семьей

© Администрация Хабаровского края | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с выбором президента страны в первый из трех дней голосования, он пришел на избирательный участок с семьей.
"Сегодня на свой избирательный участок пришел с семьей. Участие в голосовании в полном составе – наша традиция. Мне приятно, что моя семья с миллионами наших людей выбирает национального лидера, что мы сплотились вокруг России, нашей Армии, наших национальных проектов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас "на нашу активность равняется вся страна". Губернатор призвал всех жителей Хабаровского края показать, что дальневосточники "надежны не только в труде и в бою, но и в демонстрации своего конституционного суверенного права самим выбирать свое будущее".
В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%.
Выборы - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Избирательные участки открылись на Урале и в ряде регионов Поволжья
06:29
Как сообщил РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Оно длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 миллион 5 тысяч 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек). Всего тогда на пост главы государства было зарегистрировано восемь кандидатов. Наибольшее число в крае проголосовали за Владимира Путина - 65,78% (426 385 человек).
 
ПолитикаРОССИЯВыборы президента РФХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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