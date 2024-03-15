https://1prime.ru/20240315/846326967.html

Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей

Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей - 15.03.2024, ПРАЙМ

Глава Хабаровского края прибыл на избирательный участок с семьей

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с выбором президента страны в первый из трех дней голосования, он пришел на избирательный участок с семьей. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T06:32+0300

2024-03-15T06:32+0300

2024-03-15T06:33+0300

политика

россия

выборы президента рф

хабаровский край

михаил дегтярев

https://cdnn.1prime.ru/img/83182/05/831820549_0:111:1785:1115_1920x0_80_0_0_7ebec034c830dbfdaea376f2644825b6.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с выбором президента страны в первый из трех дней голосования, он пришел на избирательный участок с семьей. "Сегодня на свой избирательный участок пришел с семьей. Участие в голосовании в полном составе – наша традиция. Мне приятно, что моя семья с миллионами наших людей выбирает национального лидера, что мы сплотились вокруг России, нашей Армии, наших национальных проектов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас "на нашу активность равняется вся страна". Губернатор призвал всех жителей Хабаровского края показать, что дальневосточники "надежны не только в труде и в бою, но и в демонстрации своего конституционного суверенного права самим выбирать свое будущее". В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. Как сообщил РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Оно длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 миллион 5 тысяч 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек). Всего тогда на пост главы государства было зарегистрировано восемь кандидатов. Наибольшее число в крае проголосовали за Владимира Путина - 65,78% (426 385 человек).

https://1prime.ru/20240315/846326584.html

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы президента рф, хабаровский край, михаил дегтярев