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В Еврокомиссии сообщили, кто будет проверять алмазы для допуска в Европу - 15.03.2024, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии сообщили, кто будет проверять алмазы для допуска в Европу
В Еврокомиссии сообщили, кто будет проверять алмазы для допуска в Европу - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии сообщили, кто будет проверять алмазы для допуска в Европу
Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Алмазном... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T06:44+0300
2024-03-15T06:44+0300
экономика
еврокомиссия
алмазы
бельгия
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Алмазном центре в Антверпене, сообщили РИА Новости в Еврокомиссии. "Постановление о санкциях также предусматривает, что уполномоченным по верификации алмазов является офис Федеральной государственной экономической службы в Алмазном центре в городе Антверпен, Бельгия", - сообщил представитель ЕК. Он пояснил, что следить за соблюдением рестрикций должны сами экономические операторы под контролем государств-членов ЕС, при этом Еврокомиссия обеспечивает единообразие мер на всей территории сообщества. "Санкции применяются экономическими операторами в то время, как страны-члены ЕС несут ответственность за их соблюдение через свои компетентные национальные органы… Еврокомиссия обеспечивает единообразное внедрение мер на всей территории ЕС и поддерживает национальные компетентные органы, предоставляя рекомендации и правовую прозрачность", - указал собеседник агентства. Он также отметил, что "1 марта ЕК обновила и добавила новую информацию по алмазам в существующий документ по часто задаваемым вопросам, в частности относительно требований к импорту необработанных и обработанных природных камней в период с 1 марта 2024 года по 31 августа 2024 года (так называемый (переходный – ред.) "период восхода солнца")". "Эти требования были установлены в очень тесном сотрудничестве с партнерами по G7", - указал он. Система сертификации G7 действует с 1 марта 2024 года в тестовом режиме. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения.
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еврокомиссия, алмазы, бельгия
Экономика, Еврокомиссия, алмазы, БЕЛЬГИЯ
06:44 15.03.2024
 
В Еврокомиссии сообщили, кто будет проверять алмазы для допуска в Европу

ЕК: проверять алмазы для допуска в ЕС поручено финансовому управлению Бельгии

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкРабота предприятий горнорудной корпорации "Алроса"
Работа предприятий горнорудной корпорации Алроса - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Александр Уткин
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Алмазном центре в Антверпене, сообщили РИА Новости в Еврокомиссии.
"Постановление о санкциях также предусматривает, что уполномоченным по верификации алмазов является офис Федеральной государственной экономической службы в Алмазном центре в городе Антверпен, Бельгия", - сообщил представитель ЕК.
Он пояснил, что следить за соблюдением рестрикций должны сами экономические операторы под контролем государств-членов ЕС, при этом Еврокомиссия обеспечивает единообразие мер на всей территории сообщества.
"Санкции применяются экономическими операторами в то время, как страны-члены ЕС несут ответственность за их соблюдение через свои компетентные национальные органы… Еврокомиссия обеспечивает единообразное внедрение мер на всей территории ЕС и поддерживает национальные компетентные органы, предоставляя рекомендации и правовую прозрачность", - указал собеседник агентства.
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Он также отметил, что "1 марта ЕК обновила и добавила новую информацию по алмазам в существующий документ по часто задаваемым вопросам, в частности относительно требований к импорту необработанных и обработанных природных камней в период с 1 марта 2024 года по 31 августа 2024 года (так называемый (переходный – ред.) "период восхода солнца")". "Эти требования были установлены в очень тесном сотрудничестве с партнерами по G7", - указал он.
Система сертификации G7 действует с 1 марта 2024 года в тестовом режиме. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения.
 
ЭкономикаЕврокомиссияалмазыБЕЛЬГИЯ
 
 
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