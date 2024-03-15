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В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование - 15.03.2024, ПРАЙМ
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В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование
В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование
В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T06:47+0300
2024-03-15T06:47+0300
политика
россия
вс россии
голосование
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны. "14 марта в Вооруженных силах Российской Федерации завершено досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве. Там уточнили, что в период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России. Досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации". Работа избирательных комиссий была обеспечена в труднодоступных районах Мурманской области, островов Курильской гряды, архипелагов и островов Арктической зоны.
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россия, вс россии, голосование
Политика, РОССИЯ, ВС России, голосование
06:47 15.03.2024
 
В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование

В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование на выборах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМатросы
Матросы - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Вооруженных силах завершено досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны.
"14 марта в Вооруженных силах Российской Федерации завершено досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что в период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России.
Досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации".
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Работа избирательных комиссий была обеспечена в труднодоступных районах Мурманской области, островов Курильской гряды, архипелагов и островов Арктической зоны.
 
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