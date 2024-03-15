https://1prime.ru/20240315/846327625.html

Эксперт рассказал о самые перспективных решения для энергоснабжения Арктики

Эксперт рассказал о самые перспективных решения для энергоснабжения Арктики - 15.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о самые перспективных решения для энергоснабжения Арктики

Самые перспективные технологические решения в энергетике для труднодоступных и изолированных территорий, в том числе Арктики, связаны с использованием... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T06:50+0300

2024-03-15T06:50+0300

2024-03-15T06:50+0300

энергетика

россия

энергоснабжение

водород

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Самые перспективные технологические решения в энергетике для труднодоступных и изолированных территорий, в том числе Арктики, связаны с использованием водородных технологий, рассказал РИА Новости генеральный директор "Центра энергетических систем будущего "Энерджинет" (EnergyNet) Дмитрий Холкин. У России есть проекты по энергоснабжению труднодоступных и изолированных территорий, включая Арктику, отметил Холкин. Основная проблема энергетики таких территорий связана с их технологической изолированностью от единой энергосистемы, а также дороговизной доставки топлива. В результате стоимость электроэнергии в таких регионах гораздо выше, чем на "большой земле". Гибридные энергокомплексы позволяют сочетать традиционную генерацию с производством энергии на основе ВИЭ или местного топлива, что, по словам эксперта, приводит к существенной экономии. "Однако для извлечения максимальной эффективности из работы таких гибридных комплексов необходимо управлять энергетической гибкостью за счет технологий регулирования нагрузки, накопления энергии, интеллектуального управления микроэнергосистемой", - отметил Холкин. По предварительным оценкам, гибридные энергокомплексы с управлением энергетической гибкостью позволят сократить стоимость электроснабжения в изолированных энергоузлах на 30–40%, обращает внимание он. По данному направлению Россия находится в мейнстриме мировых разработок, указывает Холкин. Одновременно, по его словам, "самые интересные и перспективные технологические решения в области энергетики для труднодоступных и изолированных территорий связаны с использованием водородных технологий". Холкин сообщил, что технологии с использованием водорода позволяют накапливать большие запасы энергии в форме водорода для его использования в энергетике, транспорте, промышленном производстве.

https://1prime.ru/20240314/846292567.html

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россия, энергоснабжение, водород