https://1prime.ru/20240315/846327873.html
На Чукотке проголосовали более половины избирателей
На Чукотке проголосовали более половины избирателей - 15.03.2024, ПРАЙМ
На Чукотке проголосовали более половины избирателей
Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T06:54+0300
2024-03-15T06:54+0300
2024-03-15T06:55+0300
политика
россия
чукотка
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_586ec8bbebc792e994e072ce9cf68a79.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства. Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.
https://1prime.ru/20240315/846327498.html
чукотка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_fa6900174dbca88c7b8159098e4ce925.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотка, голосование
Политика, РОССИЯ, Чукотка, голосование
На Чукотке проголосовали более половины избирателей
Изберком: на Чукотке к 15.00 проголосовали свыше половины избирателей
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
"Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства.
В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование
Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.