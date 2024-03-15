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На Чукотке проголосовали более половины избирателей

На Чукотке проголосовали более половины избирателей - 15.03.2024, ПРАЙМ

На Чукотке проголосовали более половины избирателей

Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T06:54+0300

2024-03-15T06:54+0300

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политика

россия

чукотка

голосование

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства. Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.

https://1prime.ru/20240315/846327498.html

чукотка

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россия, чукотка, голосование