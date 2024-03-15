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На Чукотке проголосовали более половины избирателей - 15.03.2024, ПРАЙМ
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На Чукотке проголосовали более половины избирателей
На Чукотке проголосовали более половины избирателей - 15.03.2024, ПРАЙМ
На Чукотке проголосовали более половины избирателей
Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T06:54+0300
2024-03-15T06:55+0300
политика
россия
чукотка
голосование
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства. Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.
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россия, чукотка, голосование
Политика, РОССИЯ, Чукотка, голосование
06:54 15.03.2024 (обновлено: 06:55 15.03.2024)
 
На Чукотке проголосовали более половины избирателей

Изберком: на Чукотке к 15.00 проголосовали свыше половины избирателей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева на Чукотке
Мыс Дежнева на Чукотке - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15.00 первого дня выборов президента РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
"Предварительная явка на 15.00 (06.00 мск) составила 50,06%. Проголосовало 16 786 избирателей", - сказал собеседник агентства.
Матросы - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование
06:47
Явка на 15.00 местного времени на Чукотке в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 67,4%.
 
ПолитикаРОССИЯЧукоткаголосование
 
 
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