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Глава Алтайского края проголосовал на выборах

Глава Алтайского края проголосовал на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ

Глава Алтайского края проголосовал на выборах

Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России. | 15.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-15T07:13+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России. "Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Вместе с тем он обратился к гражданам с призывом: "Найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования".В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.

https://1prime.ru/20240315/846327498.html

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россия, алтай, глава, голосование