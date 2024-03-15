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Глава Алтайского края проголосовал на выборах
Глава Алтайского края проголосовал на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ
Глава Алтайского края проголосовал на выборах
Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T07:11+0300
2024-03-15T07:11+0300
2024-03-15T07:13+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России. "Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Вместе с тем он обратился к гражданам с призывом: "Найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования".В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
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Политика, РОССИЯ, АЛТАЙ, глава, голосование
Глава Алтайского края проголосовал на выборах
Глава Алтайского края Томенко сообщил, что проголосовал на выборах
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России.
"Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
Вместе с тем он обратился к гражданам с призывом: "Найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования".
В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование
В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.