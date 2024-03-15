Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Алтайского края проголосовал на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240315/846328316.html
Глава Алтайского края проголосовал на выборах
Глава Алтайского края проголосовал на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ
Глава Алтайского края проголосовал на выборах
Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T07:11+0300
2024-03-15T07:13+0300
политика
россия
алтай
глава
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/35/828883502_0:97:1959:1199_1920x0_80_0_0_8cb5e4f5025ec3a8db154ecbd5a48640.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России. "Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Вместе с тем он обратился к гражданам с призывом: "Найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования".В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
https://1prime.ru/20240315/846327498.html
алтай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/35/828883502_117:0:1842:1294_1920x0_80_0_0_8526d8932ccb3a803cf9605ef1782b77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алтай, глава, голосование
Политика, РОССИЯ, АЛТАЙ, глава, голосование
07:11 15.03.2024 (обновлено: 07:13 15.03.2024)
 
Глава Алтайского края проголосовал на выборах

Глава Алтайского края Томенко сообщил, что проголосовал на выборах

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк# Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 мая 2018
# Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что проголосовал на выборах президента России.
"Сходил на избирательный участок и сделал свой выбор. Участие в голосовании — это наша гражданская обязанность. Это возможность принять участие в определении будущего нашей страны", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
Вместе с тем он обратился к гражданам с призывом: "Найдите, пожалуйста, время и проголосуйте. Сделать это можно в течение трех дней, до вечера воскресенья, и лично — на избирательном участке, и с помощью дистанционного электронного голосования".
Матросы - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование
06:47
В Алтайском крае работает 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
 
ПолитикаРОССИЯАЛТАЙглаваголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала