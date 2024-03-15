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Участки для голосования открылись еще в пяти регионах России

Участки для голосования открылись еще в пяти регионах России - 15.03.2024, ПРАЙМ

Участки для голосования открылись еще в пяти регионах России

Избирательные участки для голосования на выборах президента России в 8.00 (7.00 мск) открылись в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T07:16+0300

2024-03-15T07:16+0300

2024-03-15T07:31+0300

политика

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россия

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах президента России в 8.00 (7.00 мск) открылись в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Как сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Саратовской области, в регионе открылись 1 642 избирательный участка, из них в 289 установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На 1 января в регионе зарегистрированы 1 819 039 избирателей, из которых 125 156 инвалидов, среди них 8 616 колясочников, 3,9 тысячи инвалидов по зрению, 20 человек, использующих собак-поводырей, и 4 447 инвалидов по слуху. Избирательная комиссия пригласила жителей региона принять участие в фотоконкурсе "Мой выбор 2024". Для этого 15-17 марта необходимо проголосовать на выборах президента, выложить свое фото с избирательного участка в личном аккаунте во "ВКонтакте" с хештегом #мойвыбор2024, а затем ссылку на пост отправить на электронную почту ikso.inform@yandex.ru с пометкой "Фотоконкурс". Итоги будут объявлены 22 марта. "За фотографию на избирательном участке жители Саратовской области смогут получить ценные подарки - сертификаты в магазины электроники и бытовой техники. Первое место - сертификат на 50 тысяч рублей. Второе место - сертификат на 25 тысяч рублей. Третье место - сертификат на 25 тысяч рублей. Десять поощрительных мест - сертификат на 10 тысяч рублей... Среди участников мы выберем самые креативные и интересные публикации", - отметили в облизбиркоме. В Удмуртии на выборах президента России открылись 1 110 постоянных и 14 временных избирательных участков. По данным избиркома республики, на 1 января в регионе зарегистрированы 1 163 840 избирателей. В республике традиционно бюллетени для голосования напечатаны на русском и удмуртском языках. В Ульяновской области открылись 940 участков для голосования, из которых пять образованы в больницах и еще один - в войсковой части Базарносызганского района. По информации облизбиркома, на 160 участках в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске используются КОИБ, более 400 участков оборудованы устройствами видеонаблюдения. В Самарской области начали работу 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ. По данным избиркома Астраханской области, в регионе открылись 585 участков для голосования, которые оформлены в едином фирменном стиле избирательной кампании. Во время голосования на участках осуществляется видеонаблюдение и видеофиксация. КОИБ установлены на 229 участках. Помимо общественников и партийных представителей за выборами в Астраханской области будут следить и международные наблюдатели. В списки избирателей на выборах президента включены более 710,5 тысячи избирателей области.

https://1prime.ru/20240315/846327873.html

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участки, голосование, россия