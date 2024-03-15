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В Bloomberg оценили, насколько хорошо работает экономика России

В Bloomberg оценили, насколько хорошо работает экономика России - 15.03.2024, ПРАЙМ

В Bloomberg оценили, насколько хорошо работает экономика России

Агентство Bloomberg пишет, что экономика России работает хорошо, заработная плата в стране выросла в два раза, рубль стабилизировался, а уровень бедности и... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T07:25+0300

2024-03-15T07:25+0300

2024-03-15T07:35+0300

экономика

bloomberg

россия

оценка

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Агентство Bloomberg пишет, что экономика России работает хорошо, заработная плата в стране выросла в два раза, рубль стабилизировался, а уровень бедности и безработицы достиг рекордно низкого уровня. Агентство, ссылаясь на данные Росстата, отмечает, что у многих россиян "есть основания считать, что экономика военного времени для них функционирует хорошо, что стало неудачей западных санкций". Уровень безработицы, пишет Bloomberg, "остается на историческом минимуме". При этом агентство упоминает рост цен как негативный фактор, но пишет, что "зарплаты растут быстрее, что обусловлено масштабными государственными расходами и нехваткой рабочей силы". Агентство также отмечает "огромные средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, субсидирование ипотеки и компенсации родственникам военнослужащих". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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