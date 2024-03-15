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При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека - 15.03.2024, ПРАЙМ
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При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека
При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека - 15.03.2024, ПРАЙМ
При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека
Четыре человека погибли под Уфой в аварии с трактором и иномаркой, которая после столкновения вылетела в кювет и загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T07:43+0300
2024-03-15T07:43+0300
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Четыре человека погибли под Уфой в аварии с трактором и иномаркой, которая после столкновения вылетела в кювет и загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Авария с жертвами произошла около 6.00 (4.00 мск) на 1323-м километре автодороги М-7 "Волга" между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка. "По предварительным данным, водитель Toyota Corolla совершил столкновение с попутным трактором МТЗ "Беларусь", после чего съехал в кювет и загорелся. В легковушке находились 4 человека, все они погибли. Водителю трактора оказана первая помощь. Огнеборцы извлекли погибших из покореженного автомобиля и ликвидировали горение", - говорится в сообщении. На место ДТП выехал глава республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, представители прокуратуры.
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россия, уфа, дтп, жертвы
Происшествия, РОССИЯ, Уфа, ДТП, жертвы
07:43 15.03.2024
 
При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека

МЧС: при столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека

© РИА Новости . ГУ МЧС по Чеченской Республике | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России на месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе "Кавказ" в Чечне
Сотрудник МЧС России на месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Кавказ в Чечне - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . ГУ МЧС по Чеченской Республике
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Четыре человека погибли под Уфой в аварии с трактором и иномаркой, которая после столкновения вылетела в кювет и загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Авария с жертвами произошла около 6.00 (4.00 мск) на 1323-м километре автодороги М-7 "Волга" между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка.
"По предварительным данным, водитель Toyota Corolla совершил столкновение с попутным трактором МТЗ "Беларусь", после чего съехал в кювет и загорелся. В легковушке находились 4 человека, все они погибли. Водителю трактора оказана первая помощь. Огнеборцы извлекли погибших из покореженного автомобиля и ликвидировали горение", - говорится в сообщении.
Поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
РЖД хотят ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом
14 февраля, 15:32
На место ДТП выехал глава республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, представители прокуратуры.
 
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