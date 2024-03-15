https://1prime.ru/20240315/846329300.html

При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека

При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека - 15.03.2024, ПРАЙМ

При столкновении иномарки с трактором под Уфой погибли четыре человека

Четыре человека погибли под Уфой в аварии с трактором и иномаркой, которая после столкновения вылетела в кювет и загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T07:43+0300

2024-03-15T07:43+0300

2024-03-15T07:43+0300

происшествия

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дтп

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Четыре человека погибли под Уфой в аварии с трактором и иномаркой, которая после столкновения вылетела в кювет и загорелась, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Авария с жертвами произошла около 6.00 (4.00 мск) на 1323-м километре автодороги М-7 "Волга" между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка. "По предварительным данным, водитель Toyota Corolla совершил столкновение с попутным трактором МТЗ "Беларусь", после чего съехал в кювет и загорелся. В легковушке находились 4 человека, все они погибли. Водителю трактора оказана первая помощь. Огнеборцы извлекли погибших из покореженного автомобиля и ликвидировали горение", - говорится в сообщении. На место ДТП выехал глава республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, представители прокуратуры.

https://1prime.ru/20240214/843067916.html

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россия, уфа, дтп, жертвы