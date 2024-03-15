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В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике - 15.03.2024, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике
В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике - 15.03.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике
Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T07:58+0300
2024-03-15T07:59+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. "Расцениваем это в качестве свидетельства усиливающейся ставки США на военные инструменты своей арктической политики", - сказал он в беседе с агентством. В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе.
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россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
07:58 15.03.2024 (обновлено: 07:59 15.03.2024)
 
В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике

МИД РФ: США усиливают ставку на военные инструменты своей политики в Арктике

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Арктическая экспедиция
 Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе.
По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.
"Расцениваем это в качестве свидетельства усиливающейся ставки США на военные инструменты своей арктической политики", - сказал он в беседе с агентством.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике
Вчера, 10:18
В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе.
 
ПолитикаРОССИЯСША
 
 
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