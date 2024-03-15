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В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике
В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике - 15.03.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике
Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости... | 15.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. "Расцениваем это в качестве свидетельства усиливающейся ставки США на военные инструменты своей арктической политики", - сказал он в беседе с агентством. В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе.
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В МИД рассказали о планах США по военной активизации в Арктике
МИД РФ: США усиливают ставку на военные инструменты своей политики в Арктике
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Планы США по военной активизации в Арктике - это свидетельство усиливающейся ставки Вашингтона на военные инструменты политики в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе.
По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.
"Расцениваем это в качестве свидетельства усиливающейся ставки США на военные инструменты своей арктической политики", - сказал он в беседе с агентством.
Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике
В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе.