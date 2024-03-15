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Болгария начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в АТОР

Болгария начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в АТОР - 15.03.2024, ПРАЙМ

Болгария начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в АТОР

Болгария готовится к началу предоставления гражданам РФ шенгенских виз с апреля текущего года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T09:16+0300

2024-03-15T09:16+0300

2024-03-15T09:16+0300

выездной туризм

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Болгария готовится к началу предоставления гражданам РФ шенгенских виз с апреля текущего года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.Отмечается, что с 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. При этом будет прекращен пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между этими государствами и другими странами, входящими в Шенгенскую зону. Однако проверки на сухопутных границах с балканскими странами с другими государствами Шенгенского пространства по-прежнему сохранятся, сообщает АТОР."В болгарской дипмиссии сообщили о готовности начать в апреле выдачу шенгенских виз в РФ. Однако сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского шенгена, уточнить не смогли", — рассказали в АТОР.В посольстве Болгарии также не ответили на запрос АТОР о сроках начала выдачи виз и месте их возможного оформления, но рассказали, что сейчас "идут консультации и тестирование системы".В ассоциации считают, что с апреля не только Болгария, но и Румыния начнет выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы. При этом для получения шенгена россиянам придется сдавать биометрию, а пребывание в указанных странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне. "Соответственно, это максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода. При этом не имеет значения, находился ли путешественник в течение 90 дней непрерывно в других государствах-членах Шенгенской зоны или въезжал и выезжал несколько раз", — пояснили в АТОР.Также отмечается, что национальные краткосрочные визы, выданные Румынией и Болгарией до 31 марта 2024 года, "не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны". "Однако виды на жительство и долгосрочные визы D, выданные до указанной даты, подразумевают свободное передвижение по странам Шенгенской зоны до тех пор, пока эти разрешения действительны", — добавили в ассоциации.

https://1prime.ru/20240312/tourism-846219404.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выездной туризм