https://1prime.ru/20240315/846332239.html

"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией

"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией - 15.03.2024, ПРАЙМ

"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией

НАТО проводит крупнейшие учения, а в Евросоюзе заявляют об отправке воинского контингента на Украину. Но Российская Федерация не "европейская древесная... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T09:31+0300

2024-03-15T09:31+0300

2024-03-15T09:32+0300

политика

россия

конфликт

эскалация

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. НАТО проводит крупнейшие учения, а в Евросоюзе заявляют об отправке воинского контингента на Украину. Но Российская Федерация не "европейская древесная лягушка", которая будет сидеть сложа лапки в нагревающейся воде, пока ее не сварят, подчеркивает в статье для издания Asharq Al-Awsat обозреватель Эмиль Амин.Перечислив последние тревожные для России события – учения НАТО в Европе, заявления Макрона о возможной отправке воинского контингента на Украину, утечка беседы высших чинов бундесвера о бомбежке Крымского моста, вступление Швеции в Североатлантический альянс и т.д., Амин задается вопросом: "Поведет ли "русский медведь" себя как "лягушка в кипятке"?При этом он напоминает, что, согласно известной притче, лягушка выпрыгнет, чтобы спасти свою жизнь, если кинуть ее в кипяток. Однако, если ее поместить в теплую воду и продолжить нагревать емкость, то лягушка не выпрыгнет и будет оставаться в воде, пока не станет слишком поздно – то есть не почувствует опасности, пока не умрет.По мнению Амина, Россия не будет сидеть в нагревающейся воде: "В глазах преемников царей и большевиков постепенные изменения, происходящие вокруг России, выглядят фатально негативными. Они убеждены, что НАТО готовится к войне с их страной, что неизбежно приведет к полномасштабному конфликту в Европе".В публикации отмечается, что, несмотря на заявления политиков Запада, что войска НАТО могут выполнять на Украине только "небоевые задачи", "Россия никогда с этим не согласится и не смирится", поскольку силы альянса способны помочь ВСУ заполнить бреши на всем протяжении линии боевого соприкосновения."Катастрофа заключается в том, что подразделения НАТО, развернутые у границ Украины, будут наслаждаться жизнью вдали от боев и выполнять "небоевые задачи", но, если ситуация обострится, они будут призваны противостоять российской армии", - утверждает Амин.Как считает обозреватель, сегодня все указывает на то, что "у России больше нет никаких "красных линий" не только по отношению к Франции, как подчеркнул Медведев, но и по отношению к Европе в целом".В заключение Амин задается риторическим вопросом: "Неужели НАТО упустило из виду, что Россия – это "медведь", а не европейская "древесная лягушка"?"

https://1prime.ru/20240314/846316077.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, конфликт, эскалация