https://1prime.ru/20240315/846332239.html
"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией
"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией
НАТО проводит крупнейшие учения, а в Евросоюзе заявляют об отправке воинского контингента на Украину. Но Российская Федерация не "европейская древесная... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:31+0300
2024-03-15T09:31+0300
2024-03-15T09:32+0300
политика
россия
конфликт
эскалация
https://cdnn.1prime.ru/img/82992/91/829929193_0:241:2787:1809_1920x0_80_0_0_3668f7b7ac28e9d55291e2c0aedf4ed8.jpg
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. НАТО проводит крупнейшие учения, а в Евросоюзе заявляют об отправке воинского контингента на Украину. Но Российская Федерация не "европейская древесная лягушка", которая будет сидеть сложа лапки в нагревающейся воде, пока ее не сварят, подчеркивает в статье для издания Asharq Al-Awsat обозреватель Эмиль Амин.Перечислив последние тревожные для России события – учения НАТО в Европе, заявления Макрона о возможной отправке воинского контингента на Украину, утечка беседы высших чинов бундесвера о бомбежке Крымского моста, вступление Швеции в Североатлантический альянс и т.д., Амин задается вопросом: "Поведет ли "русский медведь" себя как "лягушка в кипятке"?При этом он напоминает, что, согласно известной притче, лягушка выпрыгнет, чтобы спасти свою жизнь, если кинуть ее в кипяток. Однако, если ее поместить в теплую воду и продолжить нагревать емкость, то лягушка не выпрыгнет и будет оставаться в воде, пока не станет слишком поздно – то есть не почувствует опасности, пока не умрет.По мнению Амина, Россия не будет сидеть в нагревающейся воде: "В глазах преемников царей и большевиков постепенные изменения, происходящие вокруг России, выглядят фатально негативными. Они убеждены, что НАТО готовится к войне с их страной, что неизбежно приведет к полномасштабному конфликту в Европе".В публикации отмечается, что, несмотря на заявления политиков Запада, что войска НАТО могут выполнять на Украине только "небоевые задачи", "Россия никогда с этим не согласится и не смирится", поскольку силы альянса способны помочь ВСУ заполнить бреши на всем протяжении линии боевого соприкосновения."Катастрофа заключается в том, что подразделения НАТО, развернутые у границ Украины, будут наслаждаться жизнью вдали от боев и выполнять "небоевые задачи", но, если ситуация обострится, они будут призваны противостоять российской армии", - утверждает Амин.Как считает обозреватель, сегодня все указывает на то, что "у России больше нет никаких "красных линий" не только по отношению к Франции, как подчеркнул Медведев, но и по отношению к Европе в целом".В заключение Амин задается риторическим вопросом: "Неужели НАТО упустило из виду, что Россия – это "медведь", а не европейская "древесная лягушка"?"
https://1prime.ru/20240314/846316077.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82992/91/829929193_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_1aad2ec6eeed57f45597decb36186f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конфликт, эскалация
Политика, РОССИЯ, конфликт, эскалация
"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией
Asharq Al-Awsat: эскалация конфликта с Российской Федерацией выйдет Западу боком
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ.
НАТО проводит крупнейшие учения, а в Евросоюзе заявляют об отправке воинского контингента на Украину. Но Российская Федерация не "европейская древесная лягушка", которая будет сидеть сложа лапки в нагревающейся воде, пока ее не сварят, подчеркивает в статье для издания Asharq Al-Awsat
обозреватель Эмиль Амин.
Перечислив последние тревожные для России события – учения НАТО в Европе, заявления Макрона о возможной отправке воинского контингента на Украину, утечка беседы высших чинов бундесвера о бомбежке Крымского моста, вступление Швеции в Североатлантический альянс и т.д., Амин задается вопросом: "Поведет ли "русский медведь" себя как "лягушка в кипятке"?
При этом он напоминает, что, согласно известной притче, лягушка выпрыгнет, чтобы спасти свою жизнь, если кинуть ее в кипяток. Однако, если ее поместить в теплую воду и продолжить нагревать емкость, то лягушка не выпрыгнет и будет оставаться в воде, пока не станет слишком поздно – то есть не почувствует опасности, пока не умрет.
По мнению Амина, Россия не будет сидеть в нагревающейся воде: "В глазах преемников царей и большевиков постепенные изменения, происходящие вокруг России, выглядят фатально негативными. Они убеждены, что НАТО готовится к войне с их страной, что неизбежно приведет к полномасштабному конфликту в Европе".
Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота
В публикации отмечается, что, несмотря на заявления политиков Запада, что войска НАТО могут выполнять на Украине только "небоевые задачи", "Россия никогда с этим не согласится и не смирится", поскольку силы альянса способны помочь ВСУ заполнить бреши на всем протяжении линии боевого соприкосновения.
"Катастрофа заключается в том, что подразделения НАТО, развернутые у границ Украины, будут наслаждаться жизнью вдали от боев и выполнять "небоевые задачи", но, если ситуация обострится, они будут призваны противостоять российской армии", - утверждает Амин.
Как считает обозреватель, сегодня все указывает на то, что "у России больше нет никаких "красных линий" не только по отношению к Франции, как подчеркнул Медведев, но и по отношению к Европе в целом".
В заключение Амин задается риторическим вопросом: "Неужели НАТО упустило из виду, что Россия – это "медведь", а не европейская "древесная лягушка"?"