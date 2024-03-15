https://1prime.ru/20240315/846332606.html

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента - 15.03.2024, ПРАЙМ

Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проголосовали на президентских выборах. Соответствующее | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T09:39+0300

2024-03-15T09:39+0300

2024-03-15T09:39+0300

выборы президента россии

сергей шойгу

валерий герасимов

голосование

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проголосовали на президентских выборах. Соответствующее видео опубликовано военным ведомством. Он проголосовали вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе, следует из релиза. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

https://1prime.ru/20240315/846331622.html

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сергей шойгу, валерий герасимов, голосование