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"Нас превосходят". В Пентагоне заявили о критическом отставании от России - 15.03.2024, ПРАЙМ
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"Нас превосходят". В Пентагоне заявили о критическом отставании от России
"Нас превосходят". В Пентагоне заявили о критическом отставании от России - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Нас превосходят". В Пентагоне заявили о критическом отставании от России
Соединенные Штаты критически уступают России в численности тяжелых ледоколов. Такое заявление на слушаниях в американском сенате сделал глава Северного... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:01+0300
2024-03-15T10:02+0300
экономика
сша
ледоколы
россия
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты критически уступают России в численности тяжелых ледоколов. Такое заявление на слушаниях в американском сенате сделал глава Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) Грегори Гийо.Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг попросил генерала подтвердить данные, что Соединенные Штаты на сегодняшний день имеют только один тяжелый ледокол в рабочем состоянии против около 40 российских.Военный подтвердил: "Это правда, сенатор. &lt;...&gt; Нас критически превосходят в численности (ледокольного флота — прим. ред.)"Как отметил глава Северного командования, американский ледокольный флот будет существенно проигрывать российскому даже с брать в расчет еще только заказанные корабли.При этом Гийо подчеркнул, что "это ограничивает нам свободу маневра в регионе".В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола "Ленинград". Глава государства отметил уникальность и выдающуюся численность ледокольного флота России, а также то обстоятельство, что ледоколы дают стране колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.
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сша, ледоколы, россия
Экономика, США, ледоколы, РОССИЯ
10:01 15.03.2024 (обновлено: 10:02 15.03.2024)
 
"Нас превосходят". В Пентагоне заявили о критическом отставании от России

NORTHCOM: США критически уступают России в численности тяжелых ледоколов

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты критически уступают России в численности тяжелых ледоколов. Такое заявление на слушаниях в американском сенате сделал глава Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) Грегори Гийо.
Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг попросил генерала подтвердить данные, что Соединенные Штаты на сегодняшний день имеют только один тяжелый ледокол в рабочем состоянии против около 40 российских.
Военный подтвердил: "Это правда, сенатор. <...> Нас критически превосходят в численности (ледокольного флота — прим. ред.)"
Как отметил глава Северного командования, американский ледокольный флот будет существенно проигрывать российскому даже с брать в расчет еще только заказанные корабли.
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При этом Гийо подчеркнул, что "это ограничивает нам свободу маневра в регионе".
В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин принял участие в закладке атомного ледокола "Ленинград". Глава государства отметил уникальность и выдающуюся численность ледокольного флота России, а также то обстоятельство, что ледоколы дают стране колоссальное конкурентное преимущество в экономическом освоении Арктики.
 
ЭкономикаСШАледоколыРОССИЯ
 
 
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