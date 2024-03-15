https://1prime.ru/20240315/846333808.html
Лавров проголосовал на президентских выборах
Лавров проголосовал на президентских выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ
Лавров проголосовал на президентских выборах
Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:10+0300
2024-03-15T10:10+0300
2024-03-15T10:22+0300
выборы президента россии
сергей лавров
голосование
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ. Лавров пришел утром на один из избирательных участков, находящихся в центре Москвы. Также проголосовал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Мне уже удалось проголосовать", — сказал он в пятницу на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.
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сергей лавров, голосование
Выборы президента России, Сергей Лавров, голосование
Лавров проголосовал на президентских выборах
Лавров проголосовал на избирательном участке в центре Москвы на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу проголосовал на выборах президента РФ.
Лавров пришел утром на один из избирательных участков, находящихся в центре Москвы.
Также проголосовал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Мне уже удалось проголосовать", — сказал он в пятницу на совместном заседании совета и попечительского совета фонда "История Отечества".
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.
С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.