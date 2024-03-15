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Европа не хочет, но ей придется говорить о мире с Россией, утверждают в США - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Европа не хочет, но ей придется говорить о мире с Россией, утверждают в США
Европа не хочет, но ей придется говорить о мире с Россией, утверждают в США - 15.03.2024, ПРАЙМ
Европа не хочет, но ей придется говорить о мире с Россией, утверждают в США
Если за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине многие лидеры Европы "прятали голову в песок", отказываясь обсуждать нависшую над Киевом... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:00+0300
2024-03-15T11:03+0300
спецоперация на украине
сша
переговоры
россия
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Если за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине многие лидеры Европы "прятали голову в песок", отказываясь обсуждать нависшую над Киевом угрозу, то сегодня - на третьем году боевых действий - они не хотят обсуждать уже мир, пишет издание Politico.Авторы статьи напомнили недавнее заявление Папы Римского Франциска, предположившего на прошлой неделе, что для установления мира на Украине, вероятно, придется начать переговоры.Реакцию на это заявление издание описало одной фразой: "Он (Папа Римский – прим. ред.) поднял тему, обсуждать которую не хочет ни одна из ключевых держав европейского блока".Как утверждают авторы, апеллируя к риторике "большинства столиц Европы", на сегодняшний день переговоры остаются "табу" фактически для всех сторонников Украины в Евросоюзе.Особенно резко против каких-либо попыток урегулирования, как отмечается в статье, выступают государства Центральной Европы. По мнению авторов, они считают, что в случае, если Брюссель "уступит" Москве, "настанет уже их черед".Другие государства-члены Евросоюза, в том числе Великобритания, Франция и ФРГ, настаивают, что в настоящий момент европейским странам, напротив, требуется усилить поддержку Украины, чтобы показать кандидату в президенты США Дональду Трампу и его сторонникам-республиканцам, скептически настроенным по отношению к Киеву, что государства Запада могут победить в украинском конфликте.При этом отмечается, что в частных беседах некоторые чиновники Европы признают, что в итоге говорить с Россией все же придется."Нужно быть реалистами: в какой-то момент нам придется начинать обсуждать условия мира, а быть может — и отказ от какой-то части земель", — цитирует Politico свой источник в правительственных органах Евросоюза.
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сша, переговоры, россия
Спецоперация на Украине, США, переговоры, РОССИЯ
11:00 15.03.2024 (обновлено: 11:03 15.03.2024)
 
Европа не хочет, но ей придется говорить о мире с Россией, утверждают в США

Politico: лидеры Европы не хотят говорить о мире с Россией, но им придется

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Если за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине многие лидеры Европы "прятали голову в песок", отказываясь обсуждать нависшую над Киевом угрозу, то сегодня - на третьем году боевых действий - они не хотят обсуждать уже мир, пишет издание Politico.
Авторы статьи напомнили недавнее заявление Папы Римского Франциска, предположившего на прошлой неделе, что для установления мира на Украине, вероятно, придется начать переговоры.
Реакцию на это заявление издание описало одной фразой: "Он (Папа Римский – прим. ред.) поднял тему, обсуждать которую не хочет ни одна из ключевых держав европейского блока".
Как утверждают авторы, апеллируя к риторике "большинства столиц Европы", на сегодняшний день переговоры остаются "табу" фактически для всех сторонников Украины в Евросоюзе.
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Politico: Папа Римский поднял тему, которую боятся в Европе
Вчера, 21:55
Особенно резко против каких-либо попыток урегулирования, как отмечается в статье, выступают государства Центральной Европы. По мнению авторов, они считают, что в случае, если Брюссель "уступит" Москве, "настанет уже их черед".
Другие государства-члены Евросоюза, в том числе Великобритания, Франция и ФРГ, настаивают, что в настоящий момент европейским странам, напротив, требуется усилить поддержку Украины, чтобы показать кандидату в президенты США Дональду Трампу и его сторонникам-республиканцам, скептически настроенным по отношению к Киеву, что государства Запада могут победить в украинском конфликте.
При этом отмечается, что в частных беседах некоторые чиновники Европы признают, что в итоге говорить с Россией все же придется.
"Нужно быть реалистами: в какой-то момент нам придется начинать обсуждать условия мира, а быть может — и отказ от какой-то части земель", — цитирует Politico свой источник в правительственных органах Евросоюза.
 
Спецоперация на УкраинеСШАпереговорыРОССИЯ
 
 
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