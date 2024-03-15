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Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами
Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами - 15.03.2024, ПРАЙМ
Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил на круглом... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:09+0300
2024-03-15T11:09+0300
политика
нато
эммануэль макрон
сергей нарышкин
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин"Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану — ред) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", — сказал он. Нарышкин процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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нато, эммануэль макрон, сергей нарышкин
Политика, НАТО, Эммануэль Макрон, Сергей Нарышкин
11:09 15.03.2024
 
Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами

Нарышкин назвал слова Макрона о возможности отправки сил НАТО на Украину безумными мечтами

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
"Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану — ред) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", — сказал он.
Нарышкин процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
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Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
ПолитикаНАТОЭммануэль МакронСергей Нарышкин
 
 
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