https://1prime.ru/20240315/846335769.html

Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами

Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами - 15.03.2024, ПРАЙМ

Нарышкин назвал слова Макрона о военных НАТО на Украине безумными мечтами

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил на круглом... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T11:09+0300

2024-03-15T11:09+0300

2024-03-15T11:09+0300

политика

нато

эммануэль макрон

сергей нарышкин

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину являются безумными и параноидальными мечтаниями, заявил на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин"Так, знаете и хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану — ред) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний", — сказал он. Нарышкин процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20240314/846316077.html

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нато, эммануэль макрон, сергей нарышкин