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В Германии призвали пересмотреть газовую политику на фоне ненадежности США
В Германии призвали пересмотреть газовую политику на фоне ненадежности США - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали пересмотреть газовую политику на фоне ненадежности США
Члены правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении России | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:21+0300
2024-03-15T11:21+0300
2024-03-15T11:21+0300
энергетика
германия
сша
поставки газа
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Члены правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении России из-за того, что действия США в сфере энергетики ставят под сомнение их надежность в отношении будущих поставок, говорится в тексте парламентского запроса немецких депутатов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. "Планирует ли федеральное правительство пересмотреть свой курс в отношении энергопоставок в Германию из РФ, особенно в связи с тем, что поставки СПГ в настоящее время ставят под сомнение надежность самих США в отношении будущих поставок СПГ, согласно собственному заявлению Американской ассоциации производителей СПГ Center for LNG?" - говорится в запросе депутатов. Ассоциация Center for LNG 26 января опубликовала комментарий своего исполнительного директора Чарли Ридла по поводу объявления минэнерго США о приостановке рассмотрения заявок на экспорт СПГ из США. Он назвал такое решение "недальновидным и разрушительным", а также "ослабляющим отношения США с союзниками". По словам Ридла, решение американских властей "подрывает энергетическое лидерство США в мире" и "создает значительный риск для американской экономики, ставя под угрозу будущие проекты и связанные с ними рабочие места, а также дестабилизируя международные энергетические рынки". Он добавил, что, приостановив выдачу разрешений на экспорт СПГ, Белый дом посылает сигнал союзникам в Европе, что они "не могут полагаться на обещания США помочь в обеспечении энергетической безопасности и лидерстве в области климата". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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германия, сша, поставки газа
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, США, поставки газа
В Германии призвали пересмотреть газовую политику на фоне ненадежности США
АдГ: ненадежность США как поставщика требует пересмотра газовой политики Германии
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Члены правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении России из-за того, что действия США в сфере энергетики ставят под сомнение их надежность в отношении будущих поставок, говорится в тексте парламентского запроса немецких депутатов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
"Планирует ли федеральное правительство пересмотреть свой курс в отношении энергопоставок в Германию из РФ, особенно в связи с тем, что поставки СПГ в настоящее время ставят под сомнение надежность самих США в отношении будущих поставок СПГ, согласно собственному заявлению Американской ассоциации производителей СПГ Center for LNG?" - говорится в запросе депутатов.
Ассоциация Center for LNG 26 января опубликовала комментарий своего исполнительного директора Чарли Ридла по поводу объявления минэнерго США о приостановке рассмотрения заявок на экспорт СПГ из США. Он назвал такое решение "недальновидным и разрушительным", а также "ослабляющим отношения США с союзниками". По словам Ридла, решение американских властей "подрывает энергетическое лидерство США в мире" и "создает значительный риск для американской экономики, ставя под угрозу будущие проекты и связанные с ними рабочие места, а также дестабилизируя международные энергетические рынки". Он добавил, что, приостановив выдачу разрешений на экспорт СПГ, Белый дом посылает сигнал союзникам в Европе, что они "не могут полагаться на обещания США помочь в обеспечении энергетической безопасности и лидерстве в области климата".
В Германии попросили миллиарды евро на строительство бункеров для населения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж.
Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.