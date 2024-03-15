https://1prime.ru/20240315/846337902.html

Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира

Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира - 15.03.2024, ПРАЙМ

Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира

Для достижения прочного мира следует признать Крым частью Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2."Мы делаем... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T11:38+0300

2024-03-15T11:38+0300

2024-03-15T11:39+0300

политика

эммануэль макрон

крым

украина

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Для достижения прочного мира следует признать Крым частью Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2."Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — сказал он.Данное заявление было раскритиковано французами. В комментариях к статье в Le Figaro, где цитировались слова Макрона, они отмечали, что такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, так как нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и прекратить делать воинственные заявления.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

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эммануэль макрон, крым, украина