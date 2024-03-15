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Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира
Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира - 15.03.2024, ПРАЙМ
Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира
Для достижения прочного мира следует признать Крым частью Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2."Мы делаем... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:38+0300
2024-03-15T11:39+0300
политика
эммануэль макрон
крым
украина
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Для достижения прочного мира следует признать Крым частью Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2."Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира &lt;...&gt;, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — сказал он.Данное заявление было раскритиковано французами. В комментариях к статье в Le Figaro, где цитировались слова Макрона, они отмечали, что такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, так как нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и прекратить делать воинственные заявления.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
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эммануэль макрон, крым, украина
Политика, Эммануэль Макрон, КРЫМ, УКРАИНА
11:38 15.03.2024 (обновлено: 11:39 15.03.2024)
 
Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира

Макрон заявил, что Крым должен быть в составе Украины для прочного мира

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Для достижения прочного мира следует признать Крым частью Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — сказал он.
Данное заявление было раскритиковано французами. В комментариях к статье в Le Figaro, где цитировались слова Макрона, они отмечали, что такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, так как нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и прекратить делать воинственные заявления.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД
07:48
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
 
ПолитикаЭммануэль МакронКРЫМУКРАИНА
 
 
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