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Медведев высмеял требование Евросоюза вернуть румынское золото

Медведев высмеял требование Евросоюза вернуть румынское золото - 15.03.2024, ПРАЙМ

Медведев высмеял требование Евросоюза вернуть румынское золото

Европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Бухаресту золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:12+0300

2024-03-15T12:12+0300

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политика

румыния

дмитрий медведев

золото

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Бухаресту золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах. Об этом написал во "ВКонтакте" зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Отмечается, что румынские власти в период Первой мировой войны вывезли в Россию 91,5 тонны чистого золота и другие ценности. Часть из них вернули в XX веке, для решения "золотого" вопроса Россия и Румыния в 2003 году создали специальную комиссию.14 марта Европарламент потребовал от Москвы вернуть Румынии ее "национальное достояние".Как отметил Медведев, "европейские руководители – придурки, слабаки, ничтожества" опять дали повод своим требованием возврата золота в Румынию, "того, что национализировало советское правительство в 1918-м за плохое поведение" и "отказалось платить по долгам распавшейся империи". Он напомнил, что Румыния из-за присоединения к нацистской Германии получила от СССР отказ от репараций. А теперь у европейских "придурков" разыгрался аппетит, подчеркнул он."Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиадов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…", — заключил Медведев.

https://1prime.ru/20240310/846125011.html

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румыния, дмитрий медведев, золото