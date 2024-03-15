https://1prime.ru/20240315/846339953.html

"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука"

"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука" - 15.03.2024, ПРАЙМ

"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука"

Отдавая дань мощи и эффективности российскому гиперзвуковому планирующему блоку "Авангард", американское издание Military Watch Magazine указало на уязвимость... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:34+0300

2024-03-15T12:34+0300

2024-03-15T13:00+0300

вооружения

сша

россия

гиперзвуковое оружие

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84203/40/842034030_0:39:1718:1005_1920x0_80_0_0_4d4f8d79d28b2dcba74ce1c35ba89ba4.jpg

МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Отдавая дань мощи и эффективности российскому гиперзвуковому планирующему блоку "Авангард", американское издание Military Watch Magazine указало на уязвимость этой системы.В начале статьи авторы напомнили недавнее высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что гиперзвуковой планирующий крылатый блок "Авангард" "обнулил" сотни миллиардов долларов, которые США и их западные союзники вложили в систему противоракетной обороны."Скорость "Авангарда" позволяет ему преодолевать расстояние между континентами менее чем за десять минут. Каждый блок несет ядерную боеголовку мощностью в две мегатонны. Системы имеют практически неограниченную дальность действия, что позволяет им приближаться к таким целям, как материковая часть США, с неожиданных направлений", - рассказывается в статье.Также упоминается более крупные российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат", "способные нести до десяти планирующих аппаратов".Но в то же время авторы статьи утверждают, что у российских гиперзвуковых систем "есть одна существенная уязвимость": противник может ударить по шахтам, где эти ракеты размещаются. Кроме того, противник намерен к 2030 году оснастить противоракетами истребители F-35, размещенные у границ с Россией.При этом в материале подчеркивается, что "это лишь одна из многочисленных потенциальных угроз российским межконтинентальным баллистическим ракетам до запуска гиперзвуковых планирующих блоков".Правда, какие еще, на их взгляд, существуют угрозы, авторы не уточняют.

https://1prime.ru/20240313/protivoraketnaya-oborona-846248482.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, гиперзвуковое оружие, мнение