Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука" - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240315/846339953.html
"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука"
"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука" - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука"
Отдавая дань мощи и эффективности российскому гиперзвуковому планирующему блоку "Авангард", американское издание Military Watch Magazine указало на уязвимость... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T12:34+0300
2024-03-15T13:00+0300
вооружения
сша
россия
гиперзвуковое оружие
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/40/842034030_0:39:1718:1005_1920x0_80_0_0_4d4f8d79d28b2dcba74ce1c35ba89ba4.jpg
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Отдавая дань мощи и эффективности российскому гиперзвуковому планирующему блоку "Авангард", американское издание Military Watch Magazine указало на уязвимость этой системы.В начале статьи авторы напомнили недавнее высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что гиперзвуковой планирующий крылатый блок "Авангард" "обнулил" сотни миллиардов долларов, которые США и их западные союзники вложили в систему противоракетной обороны."Скорость "Авангарда" позволяет ему преодолевать расстояние между континентами менее чем за десять минут. Каждый блок несет ядерную боеголовку мощностью в две мегатонны. Системы имеют практически неограниченную дальность действия, что позволяет им приближаться к таким целям, как материковая часть США, с неожиданных направлений", - рассказывается в статье.Также упоминается более крупные российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат", "способные нести до десяти планирующих аппаратов".Но в то же время авторы статьи утверждают, что у российских гиперзвуковых систем "есть одна существенная уязвимость": противник может ударить по шахтам, где эти ракеты размещаются. Кроме того, противник намерен к 2030 году оснастить противоракетами истребители F-35, размещенные у границ с Россией.При этом в материале подчеркивается, что "это лишь одна из многочисленных потенциальных угроз российским межконтинентальным баллистическим ракетам до запуска гиперзвуковых планирующих блоков".Правда, какие еще, на их взгляд, существуют угрозы, авторы не уточняют.
https://1prime.ru/20240313/protivoraketnaya-oborona-846248482.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/40/842034030_163:0:1555:1044_1920x0_80_0_0_740ab36b4877545fca71d46d5a3074c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, гиперзвуковое оружие, мнение
Вооружения, США, РОССИЯ, гиперзвуковое оружие, мнение
12:34 15.03.2024 (обновлено: 13:00 15.03.2024)
 
"Есть уязвимость". В США указали на слабые места российского "гиперзвука"

MWM: российские гиперзвуковые ракеты имеют "существенную уязвимость"

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Отдавая дань мощи и эффективности российскому гиперзвуковому планирующему блоку "Авангард", американское издание Military Watch Magazine указало на уязвимость этой системы.
В начале статьи авторы напомнили недавнее высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что гиперзвуковой планирующий крылатый блок "Авангард" "обнулил" сотни миллиардов долларов, которые США и их западные союзники вложили в систему противоракетной обороны.
"Скорость "Авангарда" позволяет ему преодолевать расстояние между континентами менее чем за десять минут. Каждый блок несет ядерную боеголовку мощностью в две мегатонны. Системы имеют практически неограниченную дальность действия, что позволяет им приближаться к таким целям, как материковая часть США, с неожиданных направлений", - рассказывается в статье.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин раскрыл, как ракеты "Авангард" "ударили" по США
13 марта, 11:33
Также упоминается более крупные российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат", "способные нести до десяти планирующих аппаратов".
Но в то же время авторы статьи утверждают, что у российских гиперзвуковых систем "есть одна существенная уязвимость": противник может ударить по шахтам, где эти ракеты размещаются. Кроме того, противник намерен к 2030 году оснастить противоракетами истребители F-35, размещенные у границ с Россией.
При этом в материале подчеркивается, что "это лишь одна из многочисленных потенциальных угроз российским межконтинентальным баллистическим ракетам до запуска гиперзвуковых планирующих блоков".
Правда, какие еще, на их взгляд, существуют угрозы, авторы не уточняют.
 
ВооруженияСШАРОССИЯгиперзвуковое оружиемнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала