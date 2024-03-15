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На выборах президента России проголосовал "Чебурашка"

На выборах президента России проголосовал "Чебурашка" - 15.03.2024, ПРАЙМ

На выборах президента России проголосовал "Чебурашка"

Жительница города Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ) пришла проголосовать на выборах президента РФ в костюме Чебурашки и угостила присутствующих... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:37+0300

2024-03-15T12:37+0300

2024-03-15T12:38+0300

выборы президента россии

фильм "чебурашка"

голосование

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – ПРАЙМ. Жительница города Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ) пришла проголосовать на выборах президента РФ в костюме Чебурашки и угостила присутствующих избирателей апельсинами, сообщает департамент внутренней политики региона. "Избиратель в костюме любимого персонажа миллионов россиян – Чебурашки – одним из первых пришел на избирательный участок №731 в Югорске, чтобы проголосовать на выборах президента России. Югорский Чебурашка раздавал избирателям апельсины, а потом и сам выразил свою гражданскую позицию", — сказано в сообщении. Необычный костюм выбрала жительница Югорска по имени Анастасия. Она сделала это в честь символа недавно завершившегося в Сочи Всемирного фестиваля молодежи. Отмечается, что по данным властей, для участия в голосовании девушке пришлось снять костюм, чтобы член УИК мог идентифицировать ее по паспорту. Проведение голосования в Югре обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом будут следить более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках в дни голосования организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме. Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделала почти 51 тысяча человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

https://1prime.ru/20240315/846333808.html

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фильм "чебурашка", голосование