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В ЕС хотят сохранить часть доходов с российских активов, пишут СМИ
В ЕС хотят сохранить часть доходов с российских активов, пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС хотят сохранить часть доходов с российских активов, пишут СМИ
В Евросоюзе идут дискуссии по вопросу сохранения части доходов с замороженных российских активов на случай их использования в будущем на юридические тяжбы с... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T12:46+0300
2024-03-15T12:46+0300
2024-03-15T12:46+0300
политика
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Евросоюзе идут дискуссии по вопросу сохранения части доходов с замороженных российских активов на случай их использования в будущем на юридические тяжбы с Москвой, пишет издание Guardian. Отмечается, что послы стран ЕС подготовили черновик коммюнике для одобрения европейскими премьер-министрами, в котором говорится о возможности использования доходов с замороженных российских активов в пользу Украины, в том числе на оказание ей военной помощи. При этом часть средств, по данным газеты, ЕС может сохранить для себя. "Ожидается, что часть денег будет сохранена в ЕС в качестве фонда для защиты от ожидаемого российского юридического ответа в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении издания. По словам неназванных чиновников, по этой причине часть средств стоит сохранить в европейском депозитарии Euroclear. Российские суды не признают западные санкции и таким образом РФ может постараться забрать полученные депозитарием Euroclear средства. "Нам нужна значительная сумма в Euroclear…, потому что Euroclear столкнется со многими исками", - заявил чиновник газете. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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В ЕС хотят сохранить часть доходов с российских активов, пишут СМИ
Guardian: в ЕС хотят сохранить часть доходов с активов РФ для возможных тяжб с Москвой
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Евросоюзе идут дискуссии по вопросу сохранения части доходов с замороженных российских активов на случай их использования в будущем на юридические тяжбы с Москвой, пишет издание Guardian.
Отмечается, что послы стран ЕС подготовили черновик коммюнике для одобрения европейскими премьер-министрами, в котором говорится о возможности использования доходов с замороженных российских активов в пользу Украины, в том числе на оказание ей военной помощи.
При этом часть средств, по данным газеты, ЕС может сохранить для себя.
"Ожидается, что часть денег будет сохранена в ЕС в качестве фонда для защиты от ожидаемого российского юридического ответа в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении издания.
В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России
По словам неназванных чиновников, по этой причине часть средств стоит сохранить в европейском депозитарии Euroclear. Российские суды не признают западные санкции и таким образом РФ может постараться забрать полученные депозитарием Euroclear средства.
"Нам нужна значительная сумма в Euroclear…, потому что Euroclear столкнется со многими исками", - заявил чиновник газете.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".