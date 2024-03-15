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В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат

В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат - 15.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат

Сквернословие является грешным делом, но запретить мат будет еще сложнее, чем Хэллоуин, считает председатель думского комитета по социальной политике Ярослав... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:59+0300

2024-03-15T12:59+0300

2024-03-15T13:39+0300

госдума

штраф

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Сквернословие является грешным делом, но запретить мат будет еще сложнее, чем Хэллоуин, считает председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).Ранее Епископ Скопинский и Шацкий (Рязанская область) Питирим выступил в своем Telegram-канале с предложением ввести "огромные штрафы" за мат, так как "сами мы из плена сквернословия уже не выберемся". "Сквернословие – это грешное дело. Понимаю идеологический, эмоциональные посыл и порыв владыки Питирима. Одновременно с этим понимаю, что просто запретить не получится. Сегодня проходит специальная военная операция, можете себе представить, что там все проснулись и перестали материться? Я – нет. Или на стройке, или на производстве. Или в ситуациях с кризисной атмосферой. Конечно, в общественном месте мат смотрится некрасиво и вульгарно. Стремиться к запрещению нужно, но сделать это будет сложнее даже, чем запретить Хэллоуин", — заявил Нилов РИА Новости.

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госдума, штраф