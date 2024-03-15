Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240315/846340953.html
В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат
В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат
Сквернословие является грешным делом, но запретить мат будет еще сложнее, чем Хэллоуин, считает председатель думского комитета по социальной политике Ярослав... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T12:59+0300
2024-03-15T13:39+0300
госдума
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/83923/63/839236302_0:6:3621:2042_1920x0_80_0_0_7fa4d2520145ebfea7a0f2d3c6f00cc7.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Сквернословие является грешным делом, но запретить мат будет еще сложнее, чем Хэллоуин, считает председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).Ранее Епископ Скопинский и Шацкий (Рязанская область) Питирим выступил в своем Telegram-канале с предложением ввести "огромные штрафы" за мат, так как "сами мы из плена сквернословия уже не выберемся". "Сквернословие – это грешное дело. Понимаю идеологический, эмоциональные посыл и порыв владыки Питирима. Одновременно с этим понимаю, что просто запретить не получится. Сегодня проходит специальная военная операция, можете себе представить, что там все проснулись и перестали материться? Я – нет. Или на стройке, или на производстве. Или в ситуациях с кризисной атмосферой. Конечно, в общественном месте мат смотрится некрасиво и вульгарно. Стремиться к запрещению нужно, но сделать это будет сложнее даже, чем запретить Хэллоуин", — заявил Нилов РИА Новости.
https://1prime.ru/20240314/aktivy-846273544.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83923/63/839236302_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c52f6b68a869264ec7f41402d60e266b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, штраф
Госдума, штраф
12:59 15.03.2024 (обновлено: 13:39 15.03.2024)
 
В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за мат

Депутат Нилов: реализовать идею штрафов за мат будет еще сложнее, чем запретить Хэллоуин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Сквернословие является грешным делом, но запретить мат будет еще сложнее, чем Хэллоуин, считает председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее Епископ Скопинский и Шацкий (Рязанская область) Питирим выступил в своем Telegram-канале с предложением ввести "огромные штрафы" за мат, так как "сами мы из плена сквернословия уже не выберемся".
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
"По правилу Винни-Пуха": Запад вернет россиянам деньги
Вчера, 04:04
"Сквернословие – это грешное дело. Понимаю идеологический, эмоциональные посыл и порыв владыки Питирима. Одновременно с этим понимаю, что просто запретить не получится. Сегодня проходит специальная военная операция, можете себе представить, что там все проснулись и перестали материться? Я – нет. Или на стройке, или на производстве. Или в ситуациях с кризисной атмосферой. Конечно, в общественном месте мат смотрится некрасиво и вульгарно. Стремиться к запрещению нужно, но сделать это будет сложнее даже, чем запретить Хэллоуин", — заявил Нилов РИА Новости.
 
Госдумаштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала