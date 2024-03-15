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СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах - 15.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах
СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах - 15.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах
Сбои в работе систем McDonald's в ряде стран в пятницу привели к закрытию некоторых ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях, пишет агентство... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:10+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Сбои в работе систем McDonald's в ряде стран в пятницу привели к закрытию некоторых ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. "Во многих странах в пятницу сообщалось о сбоях в работе систем McDonald's, что привело к закрытию ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях", - пишет агентство. "Во многих наших ресторанах по всей стране временно приостановлена работа", - написало японское подразделение McDonald's в соцсети X, назвав это системным сбоем. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, перебои в мобильном приложении сети ресторанов наблюдалось в Австралии и Великобритании.
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макдоналдс, австралия, великобритания
Макдоналдс, АВСТРАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:10 15.03.2024 (обновлено: 14:37 15.03.2024)
 
СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах

АП: сбои в работе McDonald's привели к закрытию некоторых ресторанов в ряде стран

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип McDonald's
Логотип McDonald's - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Сбои в работе систем McDonald's в ряде стран в пятницу привели к закрытию некоторых ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Во многих странах в пятницу сообщалось о сбоях в работе систем McDonald's, что привело к закрытию ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях", - пишет агентство.
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"Во многих наших ресторанах по всей стране временно приостановлена работа", - написало японское подразделение McDonald's в соцсети X, назвав это системным сбоем.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, перебои в мобильном приложении сети ресторанов наблюдалось в Австралии и Великобритании.
 
МакдоналдсАВСТРАЛИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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