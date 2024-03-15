https://1prime.ru/20240315/846343979.html

СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах

СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах - 15.03.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили о закрытии McDonald's в некоторых странах

Сбои в работе систем McDonald's в ряде стран в пятницу привели к закрытию некоторых ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях, пишет агентство... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:10+0300

2024-03-15T14:10+0300

2024-03-15T14:37+0300

макдоналдс

австралия

великобритания

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Сбои в работе систем McDonald's в ряде стран в пятницу привели к закрытию некоторых ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. "Во многих странах в пятницу сообщалось о сбоях в работе систем McDonald's, что привело к закрытию ресторанов и жалобам клиентов в социальных сетях", - пишет агентство. "Во многих наших ресторанах по всей стране временно приостановлена работа", - написало японское подразделение McDonald's в соцсети X, назвав это системным сбоем. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, перебои в мобильном приложении сети ресторанов наблюдалось в Австралии и Великобритании.

https://1prime.ru/20240305/845983758.html

австралия

великобритания

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макдоналдс, австралия, великобритания