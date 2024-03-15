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Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции
Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции - 15.03.2024, ПРАЙМ
Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции
Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в рамках интервенционного фонда сельхозпродукции, сообщил... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:22+0300
2024-03-15T14:46+0300
россия
сельхозпродукция
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в рамках интервенционного фонда сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы сохранить рентабельность наших хозяйств, используем целый комплекс мер - от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции. Выделим в текущем году дополнительно 7 миллиардов рублей для таких закупок", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.По его словам, это "позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность". Это также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, добавил премьер.Он поручил Минсельхозу контролировать, насколько эффективно будут расходоваться эти средства."Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят увеличить объем запасов зерна в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции на 2 миллиона тонн", - уточняется в Telegram-канале кабмина.
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россия, сельхозпродукция
РОССИЯ, сельхозпродукция
14:22 15.03.2024 (обновлено: 14:46 15.03.2024)
 
Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции

Власти выделят дополнительно семь миллиардов рублей на закупки сельхозпродукции

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в рамках интервенционного фонда сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы сохранить рентабельность наших хозяйств, используем целый комплекс мер - от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции. Выделим в текущем году дополнительно 7 миллиардов рублей для таких закупок", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, это "позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность". Это также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, добавил премьер.
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Он поручил Минсельхозу контролировать, насколько эффективно будут расходоваться эти средства.
"Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят увеличить объем запасов зерна в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции на 2 миллиона тонн", - уточняется в Telegram-канале кабмина.
 
РОССИЯсельхозпродукция
 
 
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