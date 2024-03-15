https://1prime.ru/20240315/846344114.html

Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции

Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции - 15.03.2024, ПРАЙМ

Власти выделят дополнительные средства на закупки сельхозпродукции

Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в рамках интервенционного фонда сельхозпродукции, сообщил... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:22+0300

2024-03-15T14:22+0300

2024-03-15T14:46+0300

россия

сельхозпродукция

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 7 миллиардов рублей в 2024 году для закупок зерна в рамках интервенционного фонда сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы сохранить рентабельность наших хозяйств, используем целый комплекс мер - от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции. Выделим в текущем году дополнительно 7 миллиардов рублей для таких закупок", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.По его словам, это "позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность". Это также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, добавил премьер.Он поручил Минсельхозу контролировать, насколько эффективно будут расходоваться эти средства."Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят увеличить объем запасов зерна в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции на 2 миллиона тонн", - уточняется в Telegram-канале кабмина.

https://1prime.ru/20240314/besposhlinnyy-vvoz-846306456.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельхозпродукция