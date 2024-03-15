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Россия побеждает в первой битве большой войны с долларом. Ее не остановить

Россия побеждает в первой битве большой войны с долларом. Ее не остановить - 15.03.2024, ПРАЙМ

Россия побеждает в первой битве большой войны с долларом. Ее не остановить

Москва считает отказ от доллара важнейшим аспектом внешней политики и Россия выигрывает в войне с американской валютой , заявил в интервью Rádio universum... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:45+0300

2024-03-15T14:45+0300

2024-03-15T15:05+0300

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дедолларизация

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Москва считает отказ от доллара важнейшим аспектом внешней политики и Россия выигрывает в войне с американской валютой , заявил в интервью Rádio universum чешский генерал Петр Пелз.По его словам, главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине являются инвестиционные банкиры США, так как доллар уже много десятилетий применяется в качестве главного платежного средства по всему миру. "И вот они теряют, или, если хотите, США сдают позиции, потому что постепенно происходит так называемая дедолларизация. Думаю, что этот процесс сегодня уже не остановить", — сказал Пелз. Он полагает, что Россия считает дедолларизацию важнейшим аспектом своей внешней политики, а украинский конфликт является лишь битвой в большой войне за отказ снижение роли американской валюты. При этом Китай тоже начинает склоняться в сторону дедолларизации, но ему куда сложнее, так как он владеет значительной частью американского долга и имеет тесные торговые связи с США. По мнению генерала, "американская олигархия, то есть финансисты, несут убытки" и сами США также понесут убытки. "Ведь когда доллар использовался в мире как платежное средство при торговых сделках, американцы пользовались огромными преимуществами, несопоставимыми ни с чем другим. Они печатали деньги. А поскольку все государства держали свои деньги в долларах, они одновременно финансировали инвестиции США в войны, то есть та или иная страна финансирует по сути бомбардировки ее собственной территории американцами, а также их бесконечные войны", — пояснил он.Пелз также отметил, что сегодня вопрос недостатка денег "решается по-тихому, чтобы население ни о чем не догадалось", путем поднятия уровня государственного долга. "А поскольку весь мир торгует за американские деньги, доллары, то США их печатают и горя им мало. Народу просто не говорят, что нужно больше денег на войну", — заявил он.На вопрос, сколько еще продержится такая система, Пелз выразил "большие опасения", так как подход США является схемой Понци, на которой всегда зарабатывают те, кто пришел первым."Рано или поздно такой конструкт рушится. Сейчас речь идет о том, произойдет ли крах от того, что кто-то одумается и как-то предотвратит кризис, или начнется кризис, а потом все кончится… я даже не хочу воображать чем", — отметил он.По мнению Пелза, все больше стран это понимают и пытаются отказаться от доллара в качестве главного платежного средства, но сейчас это непросто. "Чем это кончится, я не знаю, но у меня большие опасения", — заключил генерал.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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дедолларизация, сво, россия, сша