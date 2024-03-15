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Губернатор Белгорода сообщил о жертвах очередного украинского обстрела
Губернатор Белгорода сообщил о жертвах очередного украинского обстрела - 15.03.2024, ПРАЙМ
Губернатор Белгорода сообщил о жертвах очередного украинского обстрела
Вследствие украинского обстрела Белгородской области двое пострадали, один человек погиб, указал губернатор Вячеслав Гладков. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:48+0300
2024-03-15T14:48+0300
2024-03-15T14:48+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Вследствие украинского обстрела Белгородской области двое пострадали, один человек погиб, указал губернатор Вячеслав Гладков.Ранее Минобороны России заявило, что силы ПВО около 13.00 мск сбили десять украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области."По предварительным данным, один мирный житель погиб", — отметил Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что мужчина скончался на месте в результате множественных осколочных ранений грудной клетки и брюшной полости.Также, по словам Гладкова, есть двое пострадавших: открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого глаза. Граждане доставлены в больницу.Украина в последнее время умножила силы атак на приграничные регионы России. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. В марте войска группировки "Запад" совместно с ФСБ не дали украинским боевикам прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери противника превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
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россия, белгород, пострадавшие
РОССИЯ, БЕЛГОРОД, пострадавшие
Губернатор Белгорода сообщил о жертвах очередного украинского обстрела
Гладков: один человек погиб, двое пострадали в результате очередного обстрела Белгорода
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Вследствие украинского обстрела Белгородской области двое пострадали, один человек погиб, указал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Минобороны России заявило, что силы ПВО около 13.00 мск сбили десять украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области.
"По предварительным данным, один мирный житель погиб", — отметил Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчина скончался на месте в результате множественных осколочных ранений грудной клетки и брюшной полости.
Военные и силовики сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Также, по словам Гладкова, есть двое пострадавших: открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого глаза. Граждане доставлены в больницу.
Украина в последнее время умножила силы атак на приграничные регионы России. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. В марте войска группировки "Запад" совместно с ФСБ не дали украинским боевикам прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери противника превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.