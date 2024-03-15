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Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 4 марта

Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 4 марта - 15.03.2024, ПРАЙМ

Курс доллара поднялся выше 92 рублей впервые с 4 марта

Рубль несколько усилил снижение, доллар превысил 92 рубля впервые с 4 марта, следует из данных Московской биржи. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:48+0300

2024-03-15T14:48+0300

2024-03-15T14:56+0300

курс доллара

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль несколько усилил снижение, доллар превысил 92 рубля впервые с 4 марта, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск повышается на 36 копеек, до 92,08 рубля, юань – на 5 копеек, до около 12,75 рубля, евро – на 51 копейку, до 100,31 рубля.

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курс доллара