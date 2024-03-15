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В Финляндии подготовили законопроект об открытии границы с Россией - 15.03.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии подготовили законопроект об открытии границы с Россией
В Финляндии подготовили законопроект об открытии границы с Россией - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Финляндии подготовили законопроект об открытии границы с Россией
МВД Финляндии направило для ознакомления законопроект, позволяющий властям открыть границу с Россией, сообщает в пятницу ведомство. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:55+0300
2024-03-15T14:55+0300
политика
финляндия
россия
российско-финская граница
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. МВД Финляндии направило для ознакомления законопроект, позволяющий властям открыть границу с Россией, сообщает в пятницу ведомство. "Министерство внутренних дел направило для ознакомления проект закона о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией", — говорится в пресс-релизе. Согласно закону, можно будет ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях страны прием заявлений приостанавливаться не будет. Таким образом беженцам, прибывшим на пограничные пункты между РФ и Финляндией, будет запрещен въезд в страну, говорится в сообщении. "Закон позволит открыть пункты пересечения границы на восточной границе для других видов транспорта, поскольку он ограничивает прием заявлений о предоставлении международной защиты только в случае инструментального въезда", – уточняет ведомство. Отмечается, что комментарии по законопроекту будут приниматься до 25 марта. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос о возможном открытии КПП на границе с Россией будет рассматриваться ближе к апрелю. Если ситуация с беженцами не изменится, границу вряд ли откроют, добавила она. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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финляндия, россия, российско-финская граница
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, российско-финская граница
14:55 15.03.2024
 
В Финляндии подготовили законопроект об открытии границы с Россией

МВД Финляндии представило законопроект, позволяющий открыть границу с Россией

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. МВД Финляндии направило для ознакомления законопроект, позволяющий властям открыть границу с Россией, сообщает в пятницу ведомство.
"Министерство внутренних дел направило для ознакомления проект закона о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией", — говорится в пресс-релизе.
Согласно закону, можно будет ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях страны прием заявлений приостанавливаться не будет. Таким образом беженцам, прибывшим на пограничные пункты между РФ и Финляндией, будет запрещен въезд в страну, говорится в сообщении.
"Закон позволит открыть пункты пересечения границы на восточной границе для других видов транспорта, поскольку он ограничивает прием заявлений о предоставлении международной защиты только в случае инструментального въезда", – уточняет ведомство.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Санкции Запада не могут "согнуть" Россию, заявили в Финляндии
13 марта, 10:55
Отмечается, что комментарии по законопроекту будут приниматься до 25 марта.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос о возможном открытии КПП на границе с Россией будет рассматриваться ближе к апрелю. Если ситуация с беженцами не изменится, границу вряд ли откроют, добавила она.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯроссийско-финская граница
 
 
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