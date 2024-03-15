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Запад лишился золота из-за России, сообщили СМИ

Запад лишился золота из-за России, сообщили СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ

Запад лишился золота из-за России, сообщили СМИ

Число стран, желающих хранить свое золото на Западе, стремительно сокращается в результате утраты доверия после заморозки российских активов и попыток их... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T15:17+0300

2024-03-15T15:17+0300

2024-03-15T15:28+0300

золото

резервная валюта

экономика

запад

россия

ес

заморозка российских активов

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Число стран, желающих хранить свое золото на Западе, стремительно сокращается в результате утраты доверия после заморозки российских активов и попыток их конфисковать, сообщает РИА Новости.Отмечается, что согласно исследованию американской инвестиционной компании Invesco, 68% глав центральных банков сейчас предпочитают хранить золото в своих странах, при этом еще в 2020 году половина из них держала золотые резервы на Западе (в основном в США и Британии).Данная тенденция наблюдается после того, как весь мир увидел, что активы в любой момент могут заморозить без решения суда, конфисковать и самовольно направить на любые нужды, пояснил РИА Новости финансовый эксперт Николай Моженков.Также отмечается, что финансовые структуры США и Британии уже никто не рассматривает как "тихую гавань". Из них уходит не только золото, но и капитал. На фоне агрессивной санкционной политики снижается спрос инвесторов на западные активы."Главный отрицательный эффект вывода золота — утрата доверия к финансовой стабильности, что может привести к дальнейшему снижению курса их валют. Кроме того, повысится стоимость заемных средств для этих стран, так как уменьшится спрос на их облигации и другие финансовые инструменты", — полагает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.По данным РИА Новости, иностранные инвестиции в ЕС уже заметно сократились. Так, в 2022 году они уменьшились на 1,5% — до 7,714 триллиона евро. При этом, по данным МВФ, снижается доля евро в качестве резервной валюты центральных банков (18,07% в III квартале 2023-го) и как средства платежа (в январе — 23,02%)."Есть риски роста банкротств в ЕС и США. Этому поспособствует неизбежный наплыв дешевых товаров из КНР, где образовался профицит продукции", — отметил член комитета по торговле Олег Воробьев. По его мнению, инвесторам разумнее перевести большую часть активов в страны Азии.

https://1prime.ru/20240315/846344754.html

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золото, резервная валюта, запад, россия, ес, заморозка российских активов