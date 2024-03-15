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В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:21+0300
2024-03-15T15:21+0300
2024-03-15T15:21+0300
россия
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госизмена
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ."В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", — указывается в сообщении.Сначала агент отправлял фото- и видеоотчеты кураторам в рамках агитации против СВО. Потом запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый указал, что работал на Легион "Свобода России"*. Он добавил, что его просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.Возбудили уголовное дело по статье "Госизмена", наказание может грозить вплоть до пожизненного заключения.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://1prime.ru/20240314/nato-846309941.html
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россия, украина, госизмена
РОССИЯ, УКРАИНА, госизмена
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ.
"В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", — указывается в сообщении.
Сначала агент отправлял фото- и видеоотчеты кураторам в рамках агитации против СВО. Потом запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО альянса от гиперзвукового оружия России
ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый указал, что работал на Легион "Свобода России"*. Он добавил, что его просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.
Возбудили уголовное дело по статье "Госизмена", наказание может грозить вплоть до пожизненного заключения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.