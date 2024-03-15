https://1prime.ru/20240315/846346976.html

В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями - 15.03.2024, ПРАЙМ

В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T15:21+0300

2024-03-15T15:21+0300

2024-03-15T15:21+0300

россия

украина

госизмена

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ."В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", — указывается в сообщении.Сначала агент отправлял фото- и видеоотчеты кураторам в рамках агитации против СВО. Потом запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый указал, что работал на Легион "Свобода России"*. Он добавил, что его просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.Возбудили уголовное дело по статье "Госизмена", наказание может грозить вплоть до пожизненного заключения.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20240314/nato-846309941.html

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россия, украина, госизмена