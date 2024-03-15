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В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями - 15.03.2024, ПРАЙМ
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В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:21+0300
2024-03-15T15:21+0300
россия
украина
госизмена
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ."В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", — указывается в сообщении.Сначала агент отправлял фото- и видеоотчеты кураторам в рамках агитации против СВО. Потом запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый указал, что работал на Легион "Свобода России"*. Он добавил, что его просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.Возбудили уголовное дело по статье "Госизмена", наказание может грозить вплоть до пожизненного заключения.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, украина, госизмена
РОССИЯ, УКРАИНА, госизмена
15:21 15.03.2024
 
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

© РИА НовостиРазведывательный дрон-конвертоплан «Ловкий»
Разведывательный дрон-конвертоплан «Ловкий» - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Украинского агента, путающего силы ПВО, задержали в Москве, заявили в ФСБ.
"В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", — указывается в сообщении.
Сначала агент отправлял фото- и видеоотчеты кураторам в рамках агитации против СВО. Потом запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО альянса от гиперзвукового оружия России
Вчера, 15:10
ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый указал, что работал на Легион "Свобода России"*. Он добавил, что его просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.
Возбудили уголовное дело по статье "Госизмена", наказание может грозить вплоть до пожизненного заключения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РОССИЯУКРАИНАгосизмена
 
 
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