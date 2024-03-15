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Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы
Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы - 15.03.2024, ПРАЙМ
Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы
Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:31+0300
2024-03-15T15:31+0300
2024-03-15T15:32+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги.В нем указывается, что "15 марта в Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в торжественной церемонии передачи российской гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн пшеницы властям ЦАР". В церемонии присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, члены правительства и Национальной Ассамблеи ЦАР."Посол заявил, что эта поставка гуманитарной помощи в очередной раз продемонстрировала готовность России оказывать содействие дружественным странам Африки, в числе которых ЦАР", - говорится в сообщении в канале посольства.
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россия, цар, пшеница, гумпомощь
РОССИЯ, ЦАР, пшеница, гумпомощь
Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы
Россия передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги.
В нем указывается, что "15 марта в Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в торжественной церемонии передачи российской гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн пшеницы властям ЦАР". В церемонии присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, члены правительства и Национальной Ассамблеи ЦАР.
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"Посол заявил, что эта поставка гуманитарной помощи в очередной раз продемонстрировала готовность России оказывать содействие дружественным странам Африки, в числе которых ЦАР", - говорится в сообщении в канале посольства.