https://1prime.ru/20240315/846347430.html

Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы

Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы - 15.03.2024, ПРАЙМ

Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы

Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T15:31+0300

2024-03-15T15:31+0300

2024-03-15T15:32+0300

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гумпомощь

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Москва передала ЦАР гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн пшеницы, говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги.В нем указывается, что "15 марта в Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов принял участие в торжественной церемонии передачи российской гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн пшеницы властям ЦАР". В церемонии присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, члены правительства и Национальной Ассамблеи ЦАР."Посол заявил, что эта поставка гуманитарной помощи в очередной раз продемонстрировала готовность России оказывать содействие дружественным странам Африки, в числе которых ЦАР", - говорится в сообщении в канале посольства.

https://1prime.ru/20240314/kazakhstan-846319324.html

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россия, цар, пшеница, гумпомощь