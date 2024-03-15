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В Киеве признали, что никогда не перестанут зависеть от западных поставок
В Киеве признали, что никогда не перестанут зависеть от западных поставок - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве признали, что никогда не перестанут зависеть от западных поставок
Киев никогда не утратит зависимость от военной помощи других стран, но пытается "снизить нагрузку" на своих партнеров. Об этом в беседе с испанской газетой Pais | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:32+0300
2024-03-15T15:32+0300
2024-03-15T15:54+0300
вооружение
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Киев никогда не утратит зависимость от военной помощи других стран, но пытается "снизить нагрузку" на своих партнеров. Об этом в беседе с испанской газетой Pais заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Журналисты обсуждали с Камышиным развитие военной промышленности Украины и проблемы оказания военной помощи Киеву США и другими странами, в частности, нежелание германии отправлять дальнобойные ракеты Taurus. "Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада. Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами", — сказал Камышин. По его словам, ВПК Европы, Украины и США недостаточно против россйиской военной мощи. При этом, отметил министр, Киев старается "снизить нагрузку " на партнеров за счет своего производства. По его словам, украинская промышленность сможет производить вооружение от самоходных артиллерийских систем до "бронетехники и беспилотников". Он добавил, что Киев ведет переговоры с Испанией по сотрудничеству в сфере обороны. По его мнению, подписание соглашений между украинскими и испанскими оборонными компаниями поможет обеим странам.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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вооружение, поддержка украины, украина, запад
вооружение, поддержка Украины, Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД
В Киеве признали, что никогда не перестанут зависеть от западных поставок
Украинский министр: Киев никогда не будет независим от военной помощи Запада
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Киев никогда не утратит зависимость от военной помощи других стран, но пытается "снизить нагрузку" на своих партнеров. Об этом в беседе с испанской газетой Pais заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Журналисты обсуждали с Камышиным развитие военной промышленности Украины и проблемы оказания военной помощи Киеву США и другими странами, в частности, нежелание германии отправлять дальнобойные ракеты Taurus.
"Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада. Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами", — сказал Камышин.
По его словам, ВПК Европы, Украины и США недостаточно против россйиской военной мощи. При этом, отметил министр, Киев старается "снизить нагрузку " на партнеров за счет своего производства.
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По его словам, украинская промышленность сможет производить вооружение от самоходных артиллерийских систем до "бронетехники и беспилотников". Он добавил, что Киев ведет переговоры с Испанией по сотрудничеству в сфере обороны. По его мнению, подписание соглашений между украинскими и испанскими оборонными компаниями поможет обеим странам.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.