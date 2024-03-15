https://1prime.ru/20240315/846348579.html

Прокуратура Москвы напомнила о наказании за нарушения закона на выборах

Прокуратура Москвы напомнила о наказании за нарушения закона на выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ

Прокуратура Москвы напомнила о наказании за нарушения закона на выборах

Московская прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, указывается в Telegram-канале ведомства. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T15:55+0300

2024-03-15T15:55+0300

2024-03-15T16:01+0300

россия

москва

прокуратура

выборы президента россии

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Московская прокуратура напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, указывается в Telegram-канале ведомства.По информации прокуратуры, были выявлены призывы к несогласованным массовым мероприятиям с целью нарушения избирательного законодательства. Исходя из этого факта, ведомство предостерегает, что распространение подобных материалов, препятствование работы избирательных комиссий и участие в незаконных публичных акций — уголовно наказуемо.Отмечается, что подобные действия могут быть квалифицированы как преступления, ответственность за которые наступает по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий), статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Подчеркивается, что за их совершение предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы.14 ноября Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка выборов президента. Согласно документу, в случае, если подготовка и проведение выборов на территории субъекта РФ могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей, они откладываются по решению Центризбиркома.Однако при устранении обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, кампания может быть возобновлена – также по решению ЦИК.Кроме того, закон уточняет правила проведения фото- и видеосъемки на избирательных участках. В частности, съемку в воинских частях можно проводить только аккредитованным представителям СМИ и по согласованию с командиром части.При этом на заседаниях избиркомов могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора, указывает закон.

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россия, москва, прокуратура