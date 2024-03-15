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АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" более трех миллиардов рублей

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" более трех миллиардов рублей - 15.03.2024, ПРАЙМ

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" более трех миллиардов рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило за две недели более трех миллиардов рублей вкладчикам "Киви банка", или 75% всех страховых выплат, сообщило... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:01+0300

2024-03-15T16:01+0300

2024-03-15T16:01+0300

россия

страховка

"киви банк"

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило за две недели более трех миллиардов рублей вкладчикам "Киви банка", или 75% всех страховых выплат, сообщило АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выплатила с 29 февраля вкладчикам КИВИ Банка (АО) 3,26 миллиарда рублей, что составляет 75% страховой ответственности. Возмещение получили 6,9 тысячи вкладчиков – физических и юридических лиц", - говорится в сообщении агентства. Выплаты производит банк "Уралсиб", действующий от имени АСВ в качестве банка-агента. "Скорость обработки заявлений клиентов "Киви банка" в "Уралсибе" для 2/3 клиентов "Киви", которым уже перечислены выплаты, составила не более 20 минут, а для 1/3 – не более 10 минут после подачи заявления. Такие результаты достигнуты благодаря как отлаженности процессов непосредственно в банке "Уралсиб", так и высокой степени согласованности действий с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и оперативной поддержке банка-агента по любым вопросам, касающимся организации выплат", - сообщила пресс-служба банка "Уралсиб". Лицензия у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, была отозвана Банком России 21 февраля. Функции временной администрации были возложены на АСВ. Агентством был сформирован реестр вкладчиков для выплат страхового возмещения. В этот реестр, как сообщалось в конце февраля, вошло 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 9 тысяч юридических лиц, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240309/846107220.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, страховка, "киви банк"