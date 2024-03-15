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Лукашенко рассказал, как Бог помог Белоруссии - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко рассказал, как Бог помог Белоруссии
Лукашенко рассказал, как Бог помог Белоруссии - 15.03.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал, как Бог помог Белоруссии
Белоруссии в 2020 году помог Бог, в стране могли стоять войска НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:09+0300
2024-03-15T16:40+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
нато
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МИНСК, 15 мар - ПРАЙМ. Белоруссии в 2020 году помог Бог, в стране могли стоять войска НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко."Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы (оппозиция — ред.) сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России — под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом, там, с ребенком… Никто. Бог — он нас просто защитил", — процитировало слова Лукашенко госагентство Белта. По словам белорусского лидера, текущая ситуация опасна, поскольку видна лишь наполовину."Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг - провалимся. Нас никто не спасет", — отметил Лукашенко. В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко одержал победу, после чего в республике начались протесты. Как говорилось в сообщениях КГБ Белоруссии, к февралю 2021 года протесты сошли на нет, против оппозиции завели уголовные дела.
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белоруссия, александр лукашенко, нато
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, НАТО
16:09 15.03.2024 (обновлено: 16:40 15.03.2024)
 
Лукашенко рассказал, как Бог помог Белоруссии

Лукашенко: Белоруссии в 2020 году помог Бог, иначе под Смоленском стояли бы войска НАТО

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МИНСК, 15 мар - ПРАЙМ. Белоруссии в 2020 году помог Бог, в стране могли стоять войска НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы (оппозиция — ред.) сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России — под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом, там, с ребенком… Никто. Бог — он нас просто защитил", — процитировало слова Лукашенко госагентство Белта.
По словам белорусского лидера, текущая ситуация опасна, поскольку видна лишь наполовину.
"Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг - провалимся. Нас никто не спасет", — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
25 февраля, 12:42
В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко одержал победу, после чего в республике начались протесты. Как говорилось в сообщениях КГБ Белоруссии, к февралю 2021 года протесты сошли на нет, против оппозиции завели уголовные дела.
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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