https://1prime.ru/20240315/846350305.html

Коты наблюдают за выборами президента на Ямале и в Югре

Коты наблюдают за выборами президента на Ямале и в Югре - 15.03.2024, ПРАЙМ

Коты наблюдают за выборами президента на Ямале и в Югре

Кот Кузя в поселке Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ) наблюдает за выборами президента РФ. Об этом РИА Новости рассказал хозяин кота и член участковой... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:23+0300

2024-03-15T16:23+0300

2024-03-15T16:44+0300

выборы президента россии

голосование

кот

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар - ПРАЙМ. Кот Кузя в поселке Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ) наблюдает за выборами президента РФ. Об этом РИА Новости рассказал хозяин кота и член участковой избирательной комиссии в поселке Аким Лапсуй. "Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. С тех пор он со мной. Сегодня он как наблюдатель, у него по сути вторые президентские выборы", — сказал он. Лапсуй сообщил, что Кузя в качестве неофициального члена УИК 1104 следит за порядком и поднимает всем настроение. По его словам, многие удивились, увидев животное здесь. Пушистый наблюдатель появился не только в ЯНАО. Как отметил департамент внутренней политики Югры, рыжий кот, который работает в музейно-выставочном комплексе в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ), на время выборов стал членом участковой избирательной комиссии.Отмечается, что питомец не доставляет хлопот и не создает помех для голосования, даже наоборот – поднимает настроение избирателям."Он у нас самый ответственный, самый пунктуальный, 24 на 7 за всем смотрит, контролирует. Мы очень рады, что с нами работает такой замечательный рыжий кот. Он поднимает настроение нам и людям, которые сюда приходят. Он – наш символ", - добавили работники музея.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, проходят 17 марта. Кандидатами на пост главы государства являются депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.

https://1prime.ru/20240315/846343599.html

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Кот Кузя – наблюдатель на избирательном участке в ЯНАО Кот Кузя – наблюдатель на избирательном участке в ЯНАО. 2024-03-15T16:23+0300 true PT0M43S

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голосование, кот