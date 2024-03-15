https://1prime.ru/20240315/846351054.html
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования
По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:33+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. 15 марта на юго-востоке Москвы женщина подожгла кабинку для голосования, ее удалось задержать.Как отмечается в публикации, дело открыли по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
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голосование, москва
Выборы президента России, голосование, МОСКВА
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования
СК России: уголовное дело возбудили после поджога кабинки для голосования в Москве
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале.
15 марта на юго-востоке Москвы женщина подожгла кабинку для голосования, ее удалось задержать.
Коты наблюдают за выборами президента на Ямале и в Югре
Как отмечается в публикации, дело открыли по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).