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В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования - 15.03.2024, ПРАЙМ
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В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования
По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:33+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. 15 марта на юго-востоке Москвы женщина подожгла кабинку для голосования, ее удалось задержать.Как отмечается в публикации, дело открыли по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
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голосование, москва
Выборы президента России, голосование, МОСКВА
16:33 15.03.2024 (обновлено: 16:45 15.03.2024)
 
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования

СК России: уголовное дело возбудили после поджога кабинки для голосования в Москве

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале.
15 марта на юго-востоке Москвы женщина подожгла кабинку для голосования, ее удалось задержать.
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Как отмечается в публикации, дело открыли по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
 
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