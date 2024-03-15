https://1prime.ru/20240315/846351054.html

В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования

В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования - 15.03.2024, ПРАЙМ

В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования

По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:33+0300

2024-03-15T16:33+0300

2024-03-15T16:45+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. По факту поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов, сообщает столичный главк СК России в Telegram-канале. 15 марта на юго-востоке Москвы женщина подожгла кабинку для голосования, ее удалось задержать.Как отмечается в публикации, дело открыли по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

https://1prime.ru/20240315/846350305.html

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голосование, москва